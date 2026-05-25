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Justiça vai decidir quando bancos podem bloquear parte do seu salário por dívidas

Entenda a mudança que pode permitir o desconto direto na conta do trabalhador para quitar contratos civis e empréstimos

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:25

STJ vai decidir se parte do salário poderá ser bloqueada para pagamento de dívidas comuns, ampliando debate sobre crédito e proteção da renda do trabalhador.
STJ vai decidir se parte do salário poderá ser bloqueada para pagamento de dívidas comuns, ampliando debate sobre crédito e proteção da renda do trabalhador Crédito: Ilustração, IA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decide no próximo dia 3 de junho se parte do salário de trabalhadores poderá ser bloqueada para quitar dívidas comuns, como empréstimos e contratos civis. O julgamento é acompanhado com atenção pelo mercado financeiro porque pode ampliar as formas de cobrança judicial no país.

Tribunal da Justiça do Mato Grosso do Sul

Tribunal da Justiça do Mato Grosso do Sul por Reprodução
Tribunal da Justiça do Mato Grosso do Sul por Reprodução
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Tribunal da Justiça do Mato Grosso do Sul por Reprodução

A discussão será analisada no Tema 1.230 dos recursos repetitivos, modelo usado pelo Tribunal para fixar entendimento que deverá orientar decisões em todo o Judiciário brasileiro.

Hoje, o Código de Processo Civil protege salários, aposentadorias e verbas remuneratórias contra penhora, salvo em situações específicas, como pagamento de pensão alimentícia ou valores considerados muito elevados.

O julgamento coloca justamente em debate até onde essa proteção pode ser flexibilizada.

O que está em discussão no STJ

A análise será conduzida pela Corte Especial do STJ e gira em torno de uma questão central. O direito do credor de receber uma dívida judicial pode justificar o bloqueio parcial da renda mensal do devedor?

O tema ganhou força após uma decisão do próprio STJ, em 2023, admitir a possibilidade de penhora de salário em dívidas não alimentares, desde que seja preservado o chamado “mínimo existencial”, valor necessário para garantir a sobrevivência digna do trabalhador.

Desde então, tribunais estaduais e federais passaram a adotar interpretações diferentes sobre o assunto, cenário que o STJ agora tenta uniformizar.

Bancos devem acompanhar o julgamento de perto

O caso está mobilizando bancos, empresas de cobrança, advogados e órgãos públicos porque pode ampliar as ferramentas disponíveis para a cobrança judicial de dívidas.

Se o STJ adotar uma posição mais flexível, credores poderão ter mais facilidade para recuperar valores reconhecidos pela Justiça, inclusive com bloqueios parciais de salários e aposentadorias.

Por outro lado, especialistas alertam para o impacto potencial sobre trabalhadores endividados, que poderiam começar a sofrer descontos mensais mesmo em dívidas comuns, fora do contexto de pensão alimentícia.

O principal desafio da Corte será definir um equilíbrio entre a recuperação do crédito e a preservação da renda mínima necessária para subsistência.

Julgamento terá impacto nacional

A análise estava inicialmente prevista para maio, mas foi transferida para a sessão marcada para 3 de junho.

Além das partes envolvidas no processo, também foram intimados para acompanhar o julgamento o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o governo do Rio Grande do Sul.

A expectativa é que a decisão tenha impacto direto sobre milhares de ações de execução de dívida que tramitam atualmente no país.

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