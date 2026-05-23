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Saúde e Tech: Distrito Federal implementa Farmácia Digital para gerir medicamentos de alto custo

Sistema automatiza agendamento e análise de processos para 50 mil usuários; confira o passo a passo para utilizar a nova ferramenta tecnológica do GDF.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 23 de maio de 2026 às 11:00

Seu e-mail é a chave da sua vida digital e pode abrir a porta para golpistas
DF  a implementa plataforma Farmácia Digital e automatiza o fluxo de atendimento para cerca de 50 mil pacientes Crédito: Shutterstock

O Distrito Federal deu um passo importante para solucionar um dos maiores problemas da rede pública: a entrega de medicamentos de alto custo. Com a implementação da plataforma Farmácia Digital, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) automatiza o fluxo de atendimento para cerca de 50 mil pacientes cadastrados, substituindo processos manuais por uma gestão baseada em dados e previsibilidade.

O novo ecossistema utiliza o sistema Sismedex, permitindo o acompanhamento integral da jornada do paciente, desde o protocolo inicial do pedido até a retirada do insumo.

Saúde e Tech: Distrito Federal implementa Farmácia Digital para gerir medicamentos de alto custo

Saúde e Tech: Distrito Federal implementa Farmácia Digital para gerir medicamentos de alto custo por Renato Alves/Agencia Brasília
Saúde e Tech: Distrito Federal implementa Farmácia Digital para gerir medicamentos de alto custo por Renato Alves/Agencia Brasília
Saúde e Tech: Distrito Federal implementa Farmácia Digital para gerir medicamentos de alto custo por Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF
Saúde e Tech: Distrito Federal implementa Farmácia Digital para gerir medicamentos de alto custo por Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília
Saúde e Tech: Distrito Federal implementa Farmácia Digital para gerir medicamentos de alto custo por Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF
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Saúde e Tech: Distrito Federal implementa Farmácia Digital para gerir medicamentos de alto custo por Renato Alves/Agencia Brasília

A voz do comando: eficiência e dignidade no atendimento

Durante a solenidade de lançamento, a governadora Celina Leão destacou que a modernização é uma resposta estratégica ao desgaste das plataformas antigas.

“Nós mudamos o sistema, refizemos todo um planejamento estratégico para o atendimento e retiramos etapas físicas. Agora, todas são feitas de forma tecnológica para que a pessoa só vá à farmácia com horário marcado para retirar seu medicamento”, afirmou a governadora.

Para a diretora de Assistência Farmacêutica da SES-DF, Sara Cristina Ramos, o avanço reflete diretamente na qualidade do gasto público. “Conseguimos reduzir filas, qualificar o cuidado e aprimorar a gestão dos recursos, sempre com foco em oferecer um atendimento mais digno e eficiente”, ressaltou.

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Fim das filas e entrega em domicílio

O subsecretário de Logística da SES-DF, Matheus de Moura Carvalho, reforça que a eliminação do tempo de espera é o principal ganho para a população. Segundo ele, a plataforma permite o agendamento preciso de dia e hora para a busca do remédio.

Carvalho revelou ainda uma funcionalidade extra do monitoramento logístico: "Também temos a opção de realizar a entrega direta no endereço do paciente, em casos específicos, com pleno controle e monitoramento”.

Na visão de Deilton Silva, secretário-executivo de TI em Saúde, o sistema fortalece o compliance e a transparência para os órgãos de controle, otimizando o fluxo de informações estratégicas da pasta.

Guia Prático: como migrar para o atendimento digital

O primeiro passo é entrar no portal da Farmácia Digital: Ceafi Digital

Na página inicial, o usuário encontrará três opções:

consultar localidades;

consultar medicamentos;

Quem ainda não possui cadastro deve clicar em “entrar ou cadastrar” e, em seguida, selecionar a opção “Ainda não sou cadastrado”.

Depois disso, será necessário preencher com alguns dados:

CPF;

nome completo;

código de verificação exibido na tela.

A expectativa do governo é que a adesão massiva ao agendamento online erradique as aglomerações nas unidades físicas, permitindo uma gestão de estoque muito mais assertiva para o Estado.

Tags:

Saúde Medicamentos Farmácia Tecnologia Saúde Pública Distrito Federal Celina Leão Gdf

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