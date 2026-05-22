POLÍTICA

ACM Neto reúne multidão em Santa Rita de Cássia e critica saúde no oeste: 'É fila de ambulância na porta do hospital'

Pré-candidato do União Brasil fez críticas à atual gestão estadual, e afirmou que a população baiana precisará avaliar em outubro se o governador Jerônimo Rodrigues merece seguir no comando do estado

Pombo Correio

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:33

ACM Neto em Santa Rita de Cássia Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), cumpriu agenda em Santa Rita de Cássia, no oeste do estado, nesta sexta-feira (22), em um evento marcado pela presença de apoiadores e lideranças políticas da cidade e da região. Antes do encontro político, ele acompanhou a missa em homenagem à padroeira da cidade.

A reunião contou com a presença da vice-prefeita da cidade, Leila Serpa, do senador Angelo Coronel (Republicanos), do presidente estadual do PL e pré-candidato ao Senado João Roma, do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil), dos deputados estaduais Júnior Nascimento (União Brasil) e Nelson Leal (PP), além de lideranças da região, como o ex-prefeito de Barreiras, Zito Barbosa (União Brasil).

ACM Neto em Santa Rita de Cássia 1 de 5

Durante encontro com o público, Neto fez críticas à atual gestão estadual, e afirmou que a população baiana precisará avaliar em outubro se o governador Jerônimo Rodrigues (PT) merece seguir no comando do estado por mais quatro anos diante de tantas promessas não cumpridas.

“Nós vamos ter que nos perguntar: será que Jerônimo cumpriu todas as promessas que ele fez em 2022, quando se elegeu governador da Bahia? Nós vamos ter também que ouvir o nosso coração para chegar à conclusão de algumas coisas que são essenciais para a vida das pessoas, porque nós estamos falando da vida de quase 15 milhões de pessoas que vivem nesse estado”, declarou.

Ainda em sua fala, Neto direcionou parte das críticas à situação da saúde pública no interior, citando o atendimento na região, a exemplo do Hospital do Oeste, em Barreiras.