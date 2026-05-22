POLÍTICA

Os bastidores do poder: 7 filmes que decifram os gabinetes de Brasília

Documentários premiados e ficções exploram a liturgia do poder, as articulações de bastidores e as cicatrizes democráticas que moldam o Distrito Federal.

Matheus Marques

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11:00

Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente Crédito: Shutterstock

Brasília é, por definição, uma cidade-cenário. Mas para além da arquitetura de Oscar Niemeyer, o que atrai cineastas e documentaristas é a densidade das tramas que se desenrolam sob as cúpulas do Congresso Nacional. No Brasil, o gênero de "bastidores do poder" consolidou-se como uma ferramenta de interpretação da nossa própria identidade.

De thrillers sobre planos econômicos a registros crus de processos de impeachment, o audiovisual nacional se tornou o arquivo vivo das crises e glórias do Planalto.

Ainda Estou Aqui (2024) 1 de 9

O Poder sob lente: a anatomia das crises

Entender o Brasil contemporâneo exige revisitar as produções que capturaram momentos de ruptura. O cinema documental brasileiro, reconhecido internacionalmente, entrega o que os jornais da época nem sempre conseguiram mostrar: o detalhe da articulação e o peso do silêncio nos corredores.

Ainda Estou Aqui: O filme ganhador do Oscar em 2025, conta a história de Eunice Paiva, casada com o deputado Rubens Paiva, que foi cassado e exilado, em 1964. Mãe de cinco filhos, passou a criá-los sozinha quando, em 1971, o marido foi preso por agentes da ditadura, sendo torturado e morto. Em meio à dor, ela se reinventou.

O Processo: Maria Augusta Ramos oferece uma imersão sem filtros no julgamento de Dilma Rousseff. É um cinema direto, que privilegia a observação da defesa e acusação, transformando a liturgia do Senado em um drama de alta voltagem.

Democracia em Vertigem: Petra Costa cruza o pessoal com o político, narrando a erosão das instituições. A obra é um ensaio sobre como Brasília reage a pressões populares e reviravoltas jurídicas.

Tancredo, a Travessia: um mergulho na memória da redemocratização, essencial para compreender como a capital lidou com a perda do seu primeiro presidente civil pós-ditadura antes mesmo da posse.

Ficção com base real

Quando a realidade é complexa demais, a ficção entra para preencher as lacunas do que não foi dito. Séries e filmes utilizam a liberdade criativa para expor o funcionamento do "sistema".

O Mecanismo: a obra de José Padilha tenta traduzir para o grande público a estrutura sistêmica da corrupção, utilizando personagens inspirados em figuras reais da Operação Lava Jato para debater o "moedor de carne" da política.

Real - O Plano Por Trás da História: O filme foca nos economistas e políticos que, nos anos 90, precisaram vencer a inflação e as resistências políticas para mudar o rumo do país. Um thriller que mostra que em Brasília, números são sempre políticos.

Lula, o Filho do Brasil: Uma cinebiografia que foca na jornada pessoal de um dos maiores nomes da política nacional antes de sua chegada ao topo do poder candango.

Brasília como Personagem