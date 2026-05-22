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Os bastidores do poder: 7 filmes que decifram os gabinetes de Brasília

Documentários premiados e ficções exploram a liturgia do poder, as articulações de bastidores e as cicatrizes democráticas que moldam o Distrito Federal.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11:00

Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente Crédito: Shutterstock

Brasília é, por definição, uma cidade-cenário. Mas para além da arquitetura de Oscar Niemeyer, o que atrai cineastas e documentaristas é a densidade das tramas que se desenrolam sob as cúpulas do Congresso Nacional. No Brasil, o gênero de "bastidores do poder" consolidou-se como uma ferramenta de interpretação da nossa própria identidade.

De thrillers sobre planos econômicos a registros crus de processos de impeachment, o audiovisual nacional se tornou o arquivo vivo das crises e glórias do Planalto.

Ainda Estou Aqui (2024)

Ainda estou aqui por Divulgação
Ainda Estou Aqui por Divulgação
Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui" por Reprodução
Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui por Divulgação
Ainda Estou Aqui por Reprodução
Ainda Estou Aqui por Reprodução
Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui' por Reprodução / Redes Sociais
Ainda Estou Aqui com Selton Mello e Fernanda Torres por Reprodução
Ainda Estou Aqui (2024) por Divulgação
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Ainda estou aqui por Divulgação

O Poder sob lente: a anatomia das crises

Entender o Brasil contemporâneo exige revisitar as produções que capturaram momentos de ruptura. O cinema documental brasileiro, reconhecido internacionalmente, entrega o que os jornais da época nem sempre conseguiram mostrar: o detalhe da articulação e o peso do silêncio nos corredores.

Ainda Estou AquiO filme ganhador do Oscar em 2025, conta a história de Eunice Paiva, casada com o deputado Rubens Paiva, que foi cassado e exilado, em 1964. Mãe de cinco filhos, passou a criá-los sozinha quando, em 1971, o marido foi preso por agentes da ditadura, sendo torturado e morto. Em meio à dor, ela se reinventou.

O Processo: Maria Augusta Ramos oferece uma imersão sem filtros no julgamento de Dilma Rousseff. É um cinema direto, que privilegia a observação da defesa e acusação, transformando a liturgia do Senado em um drama de alta voltagem.

Democracia em Vertigem: Petra Costa cruza o pessoal com o político, narrando a erosão das instituições. A obra é um ensaio sobre como Brasília reage a pressões populares e reviravoltas jurídicas.

Tancredo, a Travessia: um mergulho na memória da redemocratização, essencial para compreender como a capital lidou com a perda do seu primeiro presidente civil pós-ditadura antes mesmo da posse.

Ficção com base real 

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Quando a realidade é complexa demais, a ficção entra para preencher as lacunas do que não foi dito. Séries e filmes utilizam a liberdade criativa para expor o funcionamento do "sistema".

O Mecanismo: a obra de José Padilha tenta traduzir para o grande público a estrutura sistêmica da corrupção, utilizando personagens inspirados em figuras reais da Operação Lava Jato para debater o "moedor de carne" da política.

Real - O Plano Por Trás da História: O filme foca nos economistas e políticos que, nos anos 90, precisaram vencer a inflação e as resistências políticas para mudar o rumo do país. Um thriller que mostra que em Brasília, números são sempre políticos.

Lula, o Filho do Brasil: Uma cinebiografia que foca na jornada pessoal de um dos maiores nomes da política nacional antes de sua chegada ao topo do poder candango.

Brasília como Personagem

As produções também exploram a cidade como um isolamento geográfico que favorece a criação de uma "bolha" de poder. Documentários que mostram o cotidiano dos parlamentares e seus assessores revelam que, entre um café e um corredor, o destino de milhões é selado em conversas de poucos minutos.

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Cinema Brasil Politica Ainda Estou Aqui

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