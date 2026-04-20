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Memorial JK: o legado de Juscelino e Niemeyer no coração da capital

Conheça a história, o acervo e as curiosidades do museu erguido por Sarah Kubitschek em homenagem ao fundador da capital

Juliana Rodrigues

Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:10

Memorial JK Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Localizado no ponto mais alto do Eixo Monumental, o Memorial JK completa a silhueta de Brasília como um centro de resistência e memória. Inaugurado em 12 de setembro de 1981 , o museu transcende o acervo histórico é um marco de reparação à trajetória de Juscelino Kubitschek, erguido em meio ao rigor do regime militar.

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O desenho de Niemeyer que imortalizou o amigo JK

A história do Memorial começa com um luto e uma promessa. Após a morte trágica do ex-presidente em 1976, Dona Sarah Kubitschek, liderou uma cruzada pessoal para erguer um local digno para o repouso do ex-presidente.

O projeto leva a assinatura de Oscar Niemeyer, parceiro inseparável de JK na odisseia de erguer a capital. O arquiteto criou uma estrutura que desafia a gravidade, elevando em um pedestal a estátua do presidente que, de braço erguido, parece saudar permanentemente sua maior criação

Erguido sob a repressão da ditadura, o monumento só saiu do papel graças a doações civis e ao apoio da iniciativa privada. As barreiras impostas pelo regime para conter a vontade popular de homenagear JK foram contornadas por um esforço coletivo.

Como o Memorial se tornou o coração de Brasília

Mais que um museu, o Memorial preserva a essência de Brasília. Ele preserva desde a faixa presidencial e as medalhas de Juscelino até o seu histórico Ford Galaxie LTD, 1974.

Para a capital, o Memorial funciona como um lembrete constante de que Brasília não nasceu do acaso, mas de um planejamento rigoroso e de uma vontade política que mudou o eixo econômico e demográfico do país.

Visitar o local é compreender que o legado de JK ultrapassa o concreto, ele reside na construção de um novo sentido de nacionalidade.

O legado de JK

O Memorial JK resgata a essência de Juscelino, o presidente que traduziu o otimismo da década de 50. Para além do desenvolvimento econômico de sua meta "50 anos em 5", JK promoveu a integração do país.

O acervo de fotos e documentos pessoais busca humanizar a figura do estadista, aproximando o público do homem que idealizou a capital. Hoje, o espaço funciona como um museu moderno que preserva a história sem perder o diálogo com a atualidade.

Informações para visitantes

O memorial fica aberto de terça a domingo, de 9h às 18h. Valor do ingresso: Inteira R$ 10,00 e meia-entrada para estudantes e idosos.

Para os visitantes portadores de deficiência física, o Memorial JK possui rampa de acesso, banheiros adaptados e um elevador interno para o 2° piso.