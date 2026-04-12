TURISMO

Eixo Monumental: a anatomia da via que desenhou o poder político no Brasil

Conheça a história e o simbolismo da via que une o poder político, a arquitetura de Niemeyer e o patrimônio da humanidade.

Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de abril de 2026 às 18:00

Brasília Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Eixo Monumental é a principal via transversal do Plano Piloto e o elemento central do projeto urbanístico de Brasília. A estrutura, orientada no sentido leste-oeste, corta a capital formando o corpo do famoso 'avião' desenhado por Lucio Costa.

Com 16 quilômetros de extensão, o Eixo não é apenas uma avenida; é o palco onde a vida política, cultural e administrativa do Brasil se desenrola diariamente.

Brasília antiga 1 de 10

O Eixo do poder

A história do Eixo Monumental começa antes mesmo da primeira pá de cal ser batida no Planalto Central. Ele foi o elemento central do Relatório do Plano Piloto de 1957.

Sua execução tornou-se um marco da engenharia moderna ao rasgar o Cerrado para estabelecer o que viria a ser uma das avenidas mais largas do mundo.

O Eixo diferencia-se pela escala monumental de seu canteiro central e por uma setorização rigorosa. Enquanto o Eixo Rodoviário (o "Eixão") absorve o fluxo residencial das Asas Norte e Sul, o Monumental consolida a face pública e institucional da capital.

É neste ponto que o urbanismo de Lucio Costa e a arquitetura de Oscar Niemeyer convergem, materializando o conjunto reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade.

O Eixo da história

A singularidade do Eixo Monumental reside na densidade de marcos históricos que o margeiam. Em sua extremidade leste, a via culmina na Praça dos Três Poderes, onde as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário compõem o epicentro da democracia brasileira.

A oeste, a Esplanada dos Ministérios exibe a sobriedade de seus blocos uniformes, projetados para traduzir a ordem e a unidade do Estado. Contudo, a vocação do Eixo transcende a política: o traçado abriga o Complexo Cultural da República, a Catedral Metropolitana e a Torre de TV, ponto estratégico para a compreensão visual do Plano Piloto.