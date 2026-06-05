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Jerônimo descumpre mais um prazo da Ponte Salvador-Itaparica e ACM Neto ironiza: 'Obras a todo vapor, só que não'

Cronograma oficial previa início das obras nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:03

ACM Neto durante entrevista coletiva no evento SOS Educação Bahia
ACM Neto durante entrevista coletiva no evento SOS Educação Bahia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), criticou nesta sexta-feira (5) o governador Jerônimo Rodrigues (PT) após o não cumprimento de mais um prazo anunciado pelo próprio governo para o início das obras da Ponte Salvador-Itaparica.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Neto esteve na região onde o empreendimento deveria ter iniciado sua fase de construção e ironizou a ausência de movimentação no local. Segundo ele, mais uma promessa relacionada à obra foi descumprida pelo governo estadual.

"Jerônimo prometeu que iria começar as obras da Ponte Salvador-Itaparica ontem, dia 4 de junho. Hoje é dia 5 e a gente veio aqui conferir. Chegando aqui, a gente percebeu que as obras estão a todo vapor. Só que não, né?", afirmou.

O cronograma mais recente apresentado pelo Governo da Bahia ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) previa o início das obras em 4 de junho de 2026. A data vinha sendo reiteradamente citada por integrantes do governo estadual como o marco para o começo da execução do projeto, considerado a principal obra de infraestrutura da atual gestão.

Para ACM Neto, o novo descumprimento reforça a falta de credibilidade do projeto, que foi anunciado pela primeira vez em 2009, durante o governo de Jaques Wagner (PT), e atravessou também as gestões de Rui Costa e Jerônimo Rodrigues sem que as obras principais fossem iniciadas.

"Jerônimo teve tempo, o povo teve paciência, mas tudo se esgotou. Mesmo depois de quase 20 anos, tudo o que a gente vê sobre a Ponte Salvador-Itaparica ainda é mentira. O tempo se esgotou. A Bahia quer mudança", declarou.

Enquanto as obras seguem sem início efetivo, o governo estadual já desembolsou cerca de R$ 160 milhões ao consórcio responsável pelo empreendimento e destinou aproximadamente R$ 730 milhões para um fundo garantidor vinculado ao projeto.

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