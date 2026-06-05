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O tempo está correndo: saiba como garantir sua antena digital de graça até 13 de junho

Benefício do programa Brasil Antenado é voltado para famílias do CadÚnico e promete mudar a forma de assistir TV em milhares de lares

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:59

Programa Brasil Antenado amplia acesso à TV aberta para famílias de baixa renda em 323 municípios
Programa Brasil Antenado amplia acesso à TV aberta para famílias de baixa renda em 323 municípios Crédito: Foto: Divulgação, Brasil Antenado

Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) têm até o dia 13 de junho para solicitar gratuitamente a instalação de antenas parabólicas digitais.

O prazo marca a etapa final do programa Brasil Antenado, que atende moradores de 323 municípios em 16 estados. A expectativa é beneficiar mais de 200 mil residências.

Programa Brasil Antenado

programa Brasil Antenado por Divulgação/EAF
programa Brasil Antenado por Divulgação/EAF
programa Brasil Antenado por Divulgação/EAF
programa Brasil Antenado por Divulgação/EAF
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programa Brasil Antenado por Divulgação/EAF

Sinal digital melhora a qualidade da TV em centenas de cidades

A ação busca ampliar o acesso à televisão aberta em regiões que ainda enfrentam dificuldades de recepção de sinal. Dados PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que cerca de 229 mil domicílios brasileiros dependem exclusivamente da parabólica tradicional para assistir à programação aberta.

Leia mais

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O foco do programa está justamente em áreas mais vulneráveis do ponto de vista da conectividade e da cobertura televisiva.

A atual fase amplia as regras adotadas anteriormente pelo programa Siga Antenado. Até junho de 2025, a iniciativa já havia distribuído mais de 5 milhões de antenas digitais em todo o país. Em maio do ano passado, o Ministério das Comunicações (Mcom) reformulou a política e lançou o Brasil Antenado, ampliando o público atendido.

Saiba quem tem direito a receber o kit de graça

A principal mudança foi a flexibilização dos critérios de acesso. Antes, apenas famílias que possuíam uma parabólica tradicional podiam solicitar a substituição pelo novo equipamento. Agora, mesmo quem não possui nenhum sistema de recepção pode receber o kit gratuitamente, desde que atenda aos requisitos do programa.

Com a expansão, o governo estima alcançar mais de 650 mil famílias nas 323 cidades selecionadas, elevando para 5,5 milhões o total de lares atendidos desde o início do projeto.

Saiba quem tem direito a receber o kit de graça

A definição das cidades contempladas levou em consideração indicadores de exclusão digital e disponibilidade do sinal de televisão aberta.

Segundo o secretário de Radiodifusão do Mcom, Wilson Wellisch, a prioridade foi direcionada aos municípios com pouca ou nenhuma cobertura de TV digital.

“A política pública priorizou municípios com pouco ou nenhum sinal de TV aberta digital”, afirmou.

Wilson Wellisch

secretário de Radiodifusão do Ministério da Comunicação

O conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Edson Holanda, destacou o alcance da iniciativa.

“Muitas famílias beneficiadas nunca tiveram acesso à TV por falta de equipamento adequado”, ressatou.

Edson Holanda

conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações

O Piauí lidera a lista de estados com mais municípios contemplados, com 88 cidades. Em seguida aparecem Maranhão (46) e Tocantins (44). Minas Gerais registra 30 municípios participantes, enquanto Mato Grosso, Goiás e Bahia somam 23, 21 e 20 cidades, respectivamente.

A lista também inclui localidades do Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Roraima.

Por que nem todas as regiões foram incluídas no programa

Os municípios não incluídos nesta etapa já possuem cobertura considerada suficiente por meio do sinal digital terrestre, captado por antenas convencionais.

De acordo com o Ministério das Comunicações, os recursos foram direcionados às regiões onde a dependência do sinal via satélite ainda é maior e onde os índices de exclusão digital permanecem mais elevados.

Troca de antenas é bancada por recursos do leilão do 5G

O programa não utiliza verbas do orçamento federal para financiar a distribuição dos equipamentos.

Os recursos são provenientes do saldo remanescente do leilão do 5G, realizado pela Anatel em 2021. As operadoras vencedoras criaram a Entidade Administradora da Faixa (EAF), responsável por gerir os recursos e executar as instalações sob supervisão do governo federal.

Uma alteração nas regras permitiu que, desde 2025, famílias sem a antiga parabólica também passassem a ter direito ao benefício, desde que estejam inscritas no CadÚnico e residam em um dos municípios contemplados.

Como solicitar a sua instalação sem pagar nada

Para receber o kit com antena digital, receptor e cabos sem custo, é necessário ter cadastro ativo e atualizado no CadÚnico e morar em uma das 323 cidades atendidas pelo programa.

O agendamento pode ser feito gratuitamente pelo telefone ou WhatsApp, no número 0800 729 2404, ou pelo site oficial do Brasil Antenado.

Após a solicitação, equipes técnicas realizam a instalação diretamente na residência, sem cobrança de qualquer taxa.

Tags:

Televisão Anatel Antenas Programa Brasil Antenado Brasil Antenado

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