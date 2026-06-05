O tempo está correndo: saiba como garantir sua antena digital de graça até 13 de junho

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:59
Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) têm até o dia 13 de junho para solicitar gratuitamente a instalação de antenas parabólicas digitais.
O prazo marca a etapa final do programa Brasil Antenado, que atende moradores de 323 municípios em 16 estados. A expectativa é beneficiar mais de 200 mil residências.
Programa Brasil Antenado
A ação busca ampliar o acesso à televisão aberta em regiões que ainda enfrentam dificuldades de recepção de sinal. Dados PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que cerca de 229 mil domicílios brasileiros dependem exclusivamente da parabólica tradicional para assistir à programação aberta.
O foco do programa está justamente em áreas mais vulneráveis do ponto de vista da conectividade e da cobertura televisiva.
A atual fase amplia as regras adotadas anteriormente pelo programa Siga Antenado. Até junho de 2025, a iniciativa já havia distribuído mais de 5 milhões de antenas digitais em todo o país. Em maio do ano passado, o Ministério das Comunicações (Mcom) reformulou a política e lançou o Brasil Antenado, ampliando o público atendido.
A principal mudança foi a flexibilização dos critérios de acesso. Antes, apenas famílias que possuíam uma parabólica tradicional podiam solicitar a substituição pelo novo equipamento. Agora, mesmo quem não possui nenhum sistema de recepção pode receber o kit gratuitamente, desde que atenda aos requisitos do programa.
Com a expansão, o governo estima alcançar mais de 650 mil famílias nas 323 cidades selecionadas, elevando para 5,5 milhões o total de lares atendidos desde o início do projeto.
A definição das cidades contempladas levou em consideração indicadores de exclusão digital e disponibilidade do sinal de televisão aberta.
Segundo o secretário de Radiodifusão do Mcom, Wilson Wellisch, a prioridade foi direcionada aos municípios com pouca ou nenhuma cobertura de TV digital.
Wilson Wellischsecretário de Radiodifusão do Ministério da Comunicação
O conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Edson Holanda, destacou o alcance da iniciativa.
Edson Holandaconselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações
O Piauí lidera a lista de estados com mais municípios contemplados, com 88 cidades. Em seguida aparecem Maranhão (46) e Tocantins (44). Minas Gerais registra 30 municípios participantes, enquanto Mato Grosso, Goiás e Bahia somam 23, 21 e 20 cidades, respectivamente.
A lista também inclui localidades do Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Roraima.
Os municípios não incluídos nesta etapa já possuem cobertura considerada suficiente por meio do sinal digital terrestre, captado por antenas convencionais.
De acordo com o Ministério das Comunicações, os recursos foram direcionados às regiões onde a dependência do sinal via satélite ainda é maior e onde os índices de exclusão digital permanecem mais elevados.
O programa não utiliza verbas do orçamento federal para financiar a distribuição dos equipamentos.
Os recursos são provenientes do saldo remanescente do leilão do 5G, realizado pela Anatel em 2021. As operadoras vencedoras criaram a Entidade Administradora da Faixa (EAF), responsável por gerir os recursos e executar as instalações sob supervisão do governo federal.
Uma alteração nas regras permitiu que, desde 2025, famílias sem a antiga parabólica também passassem a ter direito ao benefício, desde que estejam inscritas no CadÚnico e residam em um dos municípios contemplados.
Para receber o kit com antena digital, receptor e cabos sem custo, é necessário ter cadastro ativo e atualizado no CadÚnico e morar em uma das 323 cidades atendidas pelo programa.
O agendamento pode ser feito gratuitamente pelo telefone ou WhatsApp, no número 0800 729 2404, ou pelo site oficial do Brasil Antenado.
Após a solicitação, equipes técnicas realizam a instalação diretamente na residência, sem cobrança de qualquer taxa.