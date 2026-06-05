ACM Neto leva movimento 'Sua Voz é Nossa Voz' à Barra da Estiva neste sábado; saiba mais

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Pombo Correio
Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:59
O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), vai levar neste sábado (6) mais uma edição do movimento “Sua Voz é Nossa Voz” ao interior da Bahia, desta vez ao município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. O encontro acontece a partir das 16h e integra a série de eventos voltados à construção participativa do seu plano de governo.
O evento vai contar com a participação de lideranças políticas, representantes da sociedade civil e moradores da região para mais uma etapa do processo de escuta popular que vem sendo realizado em diversas cidades do estado. Também participam o pré-candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), o senador Angelo Coronel (Republicanos) e o presidente estadual do PL e pré-candidato a senador João Roma.
O “Sua Voz é Nossa Voz” teve início na última terça-feira (2) em Jacobina. O movimento vai percorrer diferentes regiões da Bahia com o objetivo de reunir sugestões e demandas para a elaboração de propostas voltadas ao desenvolvimento do estado.