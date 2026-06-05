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ACM Neto leva movimento 'Sua Voz é Nossa Voz' à Barra da Estiva neste sábado; saiba mais

Evento vai contar com a participação de lideranças políticas, representantes da sociedade civil e moradores da região

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:59

ACM Neto durante lançamento do programa 'Sua voz é nossa voz'
ACM Neto durante lançamento do programa 'Sua voz é nossa voz' Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), vai levar neste sábado (6) mais uma edição do movimento “Sua Voz é Nossa Voz” ao interior da Bahia, desta vez ao município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. O encontro acontece a partir das 16h e integra a série de eventos voltados à construção participativa do seu plano de governo.

O evento vai contar com a participação de lideranças políticas, representantes da sociedade civil e moradores da região para mais uma etapa do processo de escuta popular que vem sendo realizado em diversas cidades do estado. Também participam o pré-candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), o senador Angelo Coronel (Republicanos) e o presidente estadual do PL e pré-candidato a senador João Roma.

O “Sua Voz é Nossa Voz” teve início na última terça-feira (2) em Jacobina. O movimento vai percorrer diferentes regiões da Bahia com o objetivo de reunir sugestões e demandas para a elaboração de propostas voltadas ao desenvolvimento do estado.

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