POLÍTICA

ACM Neto leva movimento 'Sua Voz é Nossa Voz' à Barra da Estiva neste sábado; saiba mais

Evento vai contar com a participação de lideranças políticas, representantes da sociedade civil e moradores da região

Pombo Correio

Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:59

ACM Neto durante lançamento do programa 'Sua voz é nossa voz' Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), vai levar neste sábado (6) mais uma edição do movimento “Sua Voz é Nossa Voz” ao interior da Bahia, desta vez ao município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. O encontro acontece a partir das 16h e integra a série de eventos voltados à construção participativa do seu plano de governo.

O evento vai contar com a participação de lideranças políticas, representantes da sociedade civil e moradores da região para mais uma etapa do processo de escuta popular que vem sendo realizado em diversas cidades do estado. Também participam o pré-candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), o senador Angelo Coronel (Republicanos) e o presidente estadual do PL e pré-candidato a senador João Roma.