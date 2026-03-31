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Siglas de Brasília confundem? Veja como entender os endereços em minutos

Sistema criado no Plano Piloto usa siglas e números para organizar a capital

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:31

Perdido nas siglas? Em Brasília, endereço parece idioma próprio
Perdido nas siglas? Em Brasília, endereço parece idioma próprio Crédito: TV Brasil

Se você já tentou se localizar em Brasília, provavelmente passou por isso. Alguém te dá um endereço e solta algo como “SCS Quadra 1, Bloco A”. E você fica pensando isso é um endereço ou uma senha?

Calma, não é tão complicado quanto parece.

Leia mais

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Brasília tem um jeito próprio de organizar a cidade. Em vez de ruas com nomes, boa parte dos endereços funciona com base em siglas. E essas siglas seguem uma lógica bem pensada desde o início, no projeto do urbanista Lúcio Costa.

A ideia era simples. Separar a cidade por funções. Então, em vez de misturar tudo, cada área tem um propósito, morar, trabalhar, comprar, se hospedar.

Tá, mas o que significam essas siglas?

Vamos por parte.

SCS é Setor Comercial Sul. 

SMPW é Setor de Mansões Park Way.

SHIS é Setor de Habitações Individuais Sul.

E por aí vai.

Outras que você vai ver o tempo todo.

CLN e CLS são os comércios locais das asas Norte e Sul.

SQN / SQS — superquadras (onde muita gente mora)

SHN e SHS são os setores hoteleiros das asas Norte e Sul.

SGAN e SGAS são áreas destinadas a instituições e grandes equipamentos nas asas Norte e Sul.

Ou seja, a sigla já te diz o tipo de lugar e a região.

E como funciona o endereço?

Em Brasília, a forma de organizar a cidade muda bastante em relação ao resto do Brasil.

Em vez de Rua tal, número tal, você vai encontrar algo como

SQS 308, Bloco B, apartamento 204

Traduzindo:

SQS é Superquadra Sul.

308 indica a quadra.

Bloco B é o prédio.

204 indica o apartamento.

Parece técnico, mas depois que você entende o padrão, tudo flui.

Dá pra entender rápido?

Dá sim. Olha o básico.

As letras indicam o tipo de lugar.

O N ou S indica se o endereço fica ao Norte ou ao Sul.

O número da quadra indica onde fica no mapa.

E o restante funciona como complemento.

Com o tempo, você olha e já sabe mais ou menos onde é.

E a cidade, como se organiza?

Brasília tem dois eixos principais que ajudam a entender tudo. O Eixo Monumental e o Eixão.

Eles funcionam como linhas-guia da cidade. A partir deles, o resto vai se organizando em volta, de forma bem lógica, quase como uma grade.

Funciona bem?

Depende.

Por um lado, é muito organizado. Cada setor tem uma função clara, o que facilita o planejamento urbano.

Por outro, nem todo mundo acha tão prático assim. Como tudo é separado, às vezes você precisa se deslocar mais, e o carro acaba sendo necessário.

E para quem chega de fora, o começo pode ser confuso mesmo. Sem nomes de ruas tradicionais, você fica meio perdido até se acostumar.

Mas depois você acostuma

E rápido.

Quem mora em Brasília começa a entender esse código quase sem perceber. Logo, as siglas viram algo natural e até mais rápido de usar do que endereços tradicionais.

Motoristas de app, entregadores e outros profissionais já usam esse formato diretamente.

No fim das contas...

Essa “sopa de letrinhas” é mais do que um sistema de endereços. É parte do jeito de Brasília ser.

Pode parecer estranho no começo, mas na prática é só um mapa diferente, em que cada sigla já dá várias pistas de onde você está.

Depois que você entende, começa a fazer sentido.

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