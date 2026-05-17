POLÍTICA

Aeroporto inova e instala a Sala Lilás para atender mulheres em situação de violência

Espaço é o primeiro no país e é integrado ao posto da Polícia Militar; estrutura oferece ambiente reservado para denúncias e suporte

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 17 de maio de 2026 às 11:00

Um novo espaço de cuidado e proteção: a Sala Lilás chega ao Aeroporto de Brasília para oferecer acolhimento, escuta e suporte a mulheres, com atendimento reservado e integrado à Polícia Militar Crédito: Andressa Anholete, Agência Senado

Quem passa pelo Aeroporto Internacional de Brasília encontra uma estrutura inédita no país voltada ao acolhimento de mulheres em situação de violência. A primeira Sala Lilás instalada em um terminal aéreo brasileiro, inaugurada nesse mês de maio, está integrada ao novo posto da Polícia Militar do Distrito Federal dentro do aeroporto.

Violência masculina contra a mulher 1 de 26

Um refúgio seguro entre um voo e outro

A estrutura foi criada para atender mulheres em situação de violência, assédio ou importunação durante viagens e conexões.

O espaço oferece acolhimento, escuta especializada e encaminhamento imediato, sem exposição em áreas de grande circulação. Equipes preparadas para acolhimento humanizado e orientação às vítimas atuam no primeiro atendimento.

A iniciativa garante às passageiras e funcionárias possam denunciar casos de violência em ambiente reservado, distante da movimentação intensa do terminal. Além do suporte policial, a Sala Lilás também vai oferecer informações sobre medidas protetivas, canais de denúncia e serviços da rede de assistência disponíveis no Distrito Federal.

Por que o apoio precisou chegar ao terminal?

Dados do Ministério das Mulheres apontam aumento nos registros feitos pelo Ligue 180.

Em 2025, o canal superou a marca de 1 milhão de atendimentos, um salto de 45% na comparação com o ano anterior.

No período, mais de 155 mil denúncias foram formalizadas, com média acima de 400 casos por dia. Entre os relatos mais recorrentes recebidos pela central estão episódios de violência psicológica.

Onde buscar ajuda a qualquer hora

O Ligue 180 funciona gratuitamente em todo o país e recebe denúncias por telefone, WhatsApp e e-mail 24 horas por dia.

WhatsApp: (61) 9610-0180

E-mail: central180@mulheres.gov.br

Além da nova estrutura no aeroporto de Brasília, vítimas de violência também podem procurar atendimento na rede pública de proteção e nos canais oficiais do governo federal.

Aeroportos mais atentos e humanos

A criação da Sala Lilás acompanha a ampliação de protocolos de segurança e acolhimento em locais de grande circulação de pessoas.