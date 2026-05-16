ELEIÇÕES 2026

Ciro Gomes lança pré-candidatura ao governo do Ceará: 'aterrorizado pelas facções criminosas'

Ex-ministro retorna ao PSDB, critica gestões do PT no Estado e diz que segurança pública será prioridade da campanha

Mariana Rios

Publicado em 16 de maio de 2026 às 20:52

Ciro Gomes lança pré-candidatura ao governo do Ceará e faz aliança com bolsonaristas Crédito: Divulgação/@cirogomes

O ex-ministro Ciro Gomes lançou neste sábado (16), em Fortaleza, sua pré-candidatura ao governo do Ceará pelo PSDB. De volta ao partido pelo qual governou o Estado nos anos 1990, Ciro afirmou que pretende convidar o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, atualmente no União Brasil, para compor a chapa como candidato a vice-governador.

Durante o evento, o ex-ministro fez duras críticas às administrações do PT no Ceará e afirmou que segurança pública será o principal eixo de sua campanha. Sem citar diretamente os governos petistas, chamou de “frouxos” os responsáveis pela gestão estadual nos últimos dez anos.

“O Ceará está aterrorizado pelas facções criminosas”, afirmou Ciro ao defender endurecimento das políticas de combate ao crime organizado. Ele também criticou a ausência de concursos para delegados de polícia no período recente.

O pré-candidato ainda destacou alianças com antigos adversários políticos, incluindo o deputado federal André Fernandes, do PL, a quem chamou de “jovem talento”, além de Capitão Wagner, que deve disputar uma vaga ao Senado.

Durante o discurso, Ciro relembrou o desempenho nas eleições presidenciais de 2022, quando terminou em terceiro lugar em Sobral, sua cidade natal. Segundo ele, o resultado foi uma “humilhação” e o fez considerar deixar a vida pública.

“Eu já estava na idade de me aquietar”, afirmou.

O evento também contou com a presença do ex-senador Tasso Jereissati, uma das principais lideranças históricas do PSDB no Ceará.