ELEIÇÕES 2026

Datafolha 2026: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 2º turno

Pesquisa mostra presidente com 38% das intenções de voto contra 35% do senador do PL; cenário indica disputa mais apertada

Mariana Rios

Publicado em 16 de maio de 2026 às 13:47

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (16) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial de 2026 em um cenário de primeiro turno. Segundo o levantamento, Lula aparece com 38% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) soma 35%. Na pesquisa anterior, de abril, Lula tinha 39%, e Flávio, 35%.

Na sequência aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ambos com 3%. Renan Santos registra 2%, enquanto Cabo Daciolo tem 1%. Brancos, nulos e indecisos somam 14%.

O levantamento também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, os dois aparecem numericamente empatados, com 45% das intenções de voto cada.

A maior parte das entrevistas para a pesquisa foi realizada antes da divulgação das conversas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A pesquisa é a primeira publicada após o site Intercept Brasil revelar que o parlamentar teria solicitado apoio financeiro para a produção do filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo a reportagem divulgada na quarta-feira (13), Vorcaro teria desembolsado R$ 61 milhões para o projeto. Flávio Bolsonaro nega qualquer irregularidade.

Por outro lado, a pesquisa ocorre após três episódios recentes do cenário político nacional: a rejeição, pelo Senado, da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), o lançamento do programa Desenrola 2.0 para renegociação de dívidas e o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

Em comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 11 de abril, o cenário permaneceu estável. Na ocasião, Lula aparecia com 45% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 46% - em um provável segundo turno.

Jair Bolsonaro segue inelegível até 2030.