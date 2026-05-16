AOS 71 ANOS

Joaquim Barbosa se filia ao DC e volta a ser cotado para disputar a Presidência em 2026

Ex-presidente do STF retorna ao cenário político e pode substituir Aldo Rebelo como nome do partido na corrida ao Planalto

Mariana Rios

Publicado em 16 de maio de 2026 às 16:30

Ex-ministro Joaquim Barbosa Crédito: José Cruz/Arquivo Agência Brasil

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa se filiou ao partido Democracia Cristã (DC) e passou a ser cotado para disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. As informações foram divulgadas pelo O Globo.

Segundo a reportagem, a filiação ocorreu discretamente no início de abril, dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. O movimento recoloca Joaquim Barbosa no centro das articulações políticas nacionais após anos afastado da disputa partidária.

A entrada do ex-ministro no partido também pode alterar os planos do DC para as eleições presidenciais. A legenda havia lançado em janeiro a pré-candidatura do ex-ministro Aldo Rebelo, mas dirigentes da sigla avaliam agora a possibilidade de substituir o nome na corrida ao Palácio do Planalto.

Primeiro homem negro a presidir o STF, Joaquim Barbosa ganhou projeção nacional durante o julgamento do mensalão, processo do qual foi relator e que resultou na condenação de dezenas de envolvidos no esquema de corrupção.

O magistrado integrou o Supremo entre 2003 e 2014 e chegou a ensaiar uma candidatura presidencial em 2018, quando se filiou ao PSB, mas desistiu da disputa meses antes da eleição.