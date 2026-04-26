TURISMO

O segredo da pedra que quica: o que os arcos da Ponte JK tentam imitar?

Entenda a engenharia por trás do movimento que transformou 900 dias de obras em um dos maiores ícones visuais do Distrito Federal

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de abril de 2026 às 09:30

Conheça a capital brasileira que lidera a riqueza nacional e virou refúgio de bem-estar Crédito: CANVAS

Inaugurada em 15 de dezembro de 2002, a Ponte Juscelino Kubitschek nasceu para aliviar a mobilidade em Brasília, mas rapidamente extrapolou esse papel. Ao conectar o Plano Piloto ao Lago Sul, Paranoá e São Sebastião, a travessia sobre o Lago Paranoá deixou de ser apenas um eixo viário e passou a ocupar um lugar de destaque no imaginário da capital.

Foram mais de 900 dias de obra até a entrega. O projeto leva a assinatura do arquiteto Alexandre Chan, em parceria com o engenheiro Mário Vila Verde, e surgiu como vencedor de um concurso público. A proposta chamou atenção pela combinação de soluções estruturais inovadoras com um desenho arrojado, que em pouco tempo se integrou de forma quase orgânica à paisagem urbana.

Brasília antiga 1 de 10

Como uma via expressa redesenhou o horizonte de Brasília

O projeto, assinado pelo arquiteto Alexandre Chan em parceria com o engenheiro Mário Vila Verde, venceu o concurso público ao apostar em uma proposta ousada e pouco convencional.

Os arcos assimétricos fazem mais do que chamar atenção no horizonte. Eles sustentam a ponte por meio de cabos, em um sistema que demandou engenharia sofisticada e um rigor técnico elevado em cada etapa.

A construção se estendeu por cerca de dois anos e meio e enfrentou desafios importantes, entre eles a execução de fundações profundas no leito do Lago Paranoá, uma etapa que exigiu precisão e soluções adaptadas às condições do terreno.

O salto da pedra: os segredos por trás dos arcos que desafiam o lago

O visual da ponte é um dos seus maiores trunfos. Os três arcos inclinados se inspiram no movimento de uma pedra quicando sobre a água, uma referência que ajudou a construir uma identidade própria e imediatamente reconhecível.

Mais do que cumprir a função de ligação urbana, a estrutura foi concebida para integrar a paisagem de Brasília. O desenho conversa com o repertório modernista da cidade e com sua vocação para a monumentalidade, o que consolidou a ponte como um novo cartão-postal da capital.

Os desafios financeiros e as polêmicas da construção

Nem tudo foi consenso ao longo da construção.

O investimento na obra também entrou no radar do debate público. As estimativas iniciais giravam em torno de R$ 160 milhões, mas levantamentos posteriores apontaram cifras acima de R$ 200 milhões.

Reportagem do Correio Braziliense mostra que o valor elevado foi alvo de críticas na época, especialmente diante de outras demandas de infraestrutura no DF. Ainda assim, a ponte acabou se firmando como peça relevante na mobilidade urbana da capital.

A ponte que virou rotina e cartão-postal

Mais de duas décadas depois, a Ponte JK segue cumprindo um papel duplo com naturalidade. De um lado, sustenta o fluxo diário de milhares de veículos e se mantém como eixo essencial de deslocamento. De outro, preserva o status de um dos símbolos visuais mais fortes de Brasília.

O trânsito constante evidencia sua relevância no cotidiano da cidade, enquanto a presença frequente em fotografias e cartões-postais reforça o impacto simbólico que construiu ao longo do tempo.