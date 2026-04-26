O segredo da pedra que quica: o que os arcos da Ponte JK tentam imitar?

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 26 de abril de 2026 às 09:30
Inaugurada em 15 de dezembro de 2002, a Ponte Juscelino Kubitschek nasceu para aliviar a mobilidade em Brasília, mas rapidamente extrapolou esse papel. Ao conectar o Plano Piloto ao Lago Sul, Paranoá e São Sebastião, a travessia sobre o Lago Paranoá deixou de ser apenas um eixo viário e passou a ocupar um lugar de destaque no imaginário da capital.
Foram mais de 900 dias de obra até a entrega. O projeto leva a assinatura do arquiteto Alexandre Chan, em parceria com o engenheiro Mário Vila Verde, e surgiu como vencedor de um concurso público. A proposta chamou atenção pela combinação de soluções estruturais inovadoras com um desenho arrojado, que em pouco tempo se integrou de forma quase orgânica à paisagem urbana.
Brasília antiga
O projeto, assinado pelo arquiteto Alexandre Chan em parceria com o engenheiro Mário Vila Verde, venceu o concurso público ao apostar em uma proposta ousada e pouco convencional.
Os arcos assimétricos fazem mais do que chamar atenção no horizonte. Eles sustentam a ponte por meio de cabos, em um sistema que demandou engenharia sofisticada e um rigor técnico elevado em cada etapa.
A construção se estendeu por cerca de dois anos e meio e enfrentou desafios importantes, entre eles a execução de fundações profundas no leito do Lago Paranoá, uma etapa que exigiu precisão e soluções adaptadas às condições do terreno.
O visual da ponte é um dos seus maiores trunfos. Os três arcos inclinados se inspiram no movimento de uma pedra quicando sobre a água, uma referência que ajudou a construir uma identidade própria e imediatamente reconhecível.
Mais do que cumprir a função de ligação urbana, a estrutura foi concebida para integrar a paisagem de Brasília. O desenho conversa com o repertório modernista da cidade e com sua vocação para a monumentalidade, o que consolidou a ponte como um novo cartão-postal da capital.
Nem tudo foi consenso ao longo da construção.
O investimento na obra também entrou no radar do debate público. As estimativas iniciais giravam em torno de R$ 160 milhões, mas levantamentos posteriores apontaram cifras acima de R$ 200 milhões.
Reportagem do Correio Braziliense mostra que o valor elevado foi alvo de críticas na época, especialmente diante de outras demandas de infraestrutura no DF. Ainda assim, a ponte acabou se firmando como peça relevante na mobilidade urbana da capital.
Mais de duas décadas depois, a Ponte JK segue cumprindo um papel duplo com naturalidade. De um lado, sustenta o fluxo diário de milhares de veículos e se mantém como eixo essencial de deslocamento. De outro, preserva o status de um dos símbolos visuais mais fortes de Brasília.
O trânsito constante evidencia sua relevância no cotidiano da cidade, enquanto a presença frequente em fotografias e cartões-postais reforça o impacto simbólico que construiu ao longo do tempo.
Entre engenharia e estética, a ponte traduz um traço marcante da capital ao reunir, em uma mesma estrutura, funcionalidade, identidade e forma.