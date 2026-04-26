Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O segredo da pedra que quica: o que os arcos da Ponte JK tentam imitar?

Entenda a engenharia por trás do movimento que transformou 900 dias de obras em um dos maiores ícones visuais do Distrito Federal

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de abril de 2026 às 09:30

Ponte JK.
Conheça a capital brasileira que lidera a riqueza nacional e virou refúgio de bem-estar Crédito: CANVAS

Inaugurada em 15 de dezembro de 2002, a Ponte Juscelino Kubitschek nasceu para aliviar a mobilidade em Brasília, mas rapidamente extrapolou esse papel. Ao conectar o Plano Piloto ao Lago Sul, Paranoá e São Sebastião, a travessia sobre o Lago Paranoá deixou de ser apenas um eixo viário e passou a ocupar um lugar de destaque no imaginário da capital.

Foram mais de 900 dias de obra até a entrega. O projeto leva a assinatura do arquiteto Alexandre Chan, em parceria com o engenheiro Mário Vila Verde, e surgiu como vencedor de um concurso público. A proposta chamou atenção pela combinação de soluções estruturais inovadoras com um desenho arrojado, que em pouco tempo se integrou de forma quase orgânica à paisagem urbana.

Brasília antiga

Inicio da construção da capital federal | Brasília por Thomaz Farkas
Inicio da construção da capital federal | Brasília por Thomaz Farkas
Inicio da construção da capital federal | Brasília por Thomaz Farkas
Inicio da construção da capital federal | Brasília por Thomaz Farkas
Inicio da construção da capital federal | Brasília por Thomaz Farkas
Inicio da construção da capital federal | Brasília por Thomaz Farkas
Inicio da construção da capital federal | Brasília por Thomaz Farkas
Inicio da construção da capital federal | Brasília por Thomaz Farkas
Inicio da construção da capital federal | Brasília por Thomaz Farkas
Inicio da construção da capital federal | Brasília por Thomaz Farkas
1 de 10
Inicio da construção da capital federal | Brasília por Thomaz Farkas

Leia mais

Imagem - Brasília além dos monumentos revela histórias que quase ninguém conhece

Brasília além dos monumentos revela histórias que quase ninguém conhece

Imagem - Siglas de Brasília confundem? Veja como entender os endereços em minutos

Siglas de Brasília confundem? Veja como entender os endereços em minutos

Como uma via expressa redesenhou o horizonte de Brasília

O projeto, assinado pelo arquiteto Alexandre Chan em parceria com o engenheiro Mário Vila Verde, venceu o concurso público ao apostar em uma proposta ousada e pouco convencional.

Os arcos assimétricos fazem mais do que chamar atenção no horizonte. Eles sustentam a ponte por meio de cabos, em um sistema que demandou engenharia sofisticada e um rigor técnico elevado em cada etapa.

A construção se estendeu por cerca de dois anos e meio e enfrentou desafios importantes, entre eles a execução de fundações profundas no leito do Lago Paranoá, uma etapa que exigiu precisão e soluções adaptadas às condições do terreno.

O salto da pedra: os segredos por trás dos arcos que desafiam o lago

O visual da ponte é um dos seus maiores trunfos. Os três arcos inclinados se inspiram no movimento de uma pedra quicando sobre a água, uma referência que ajudou a construir uma identidade própria e imediatamente reconhecível.

Mais do que cumprir a função de ligação urbana, a estrutura foi concebida para integrar a paisagem de Brasília. O desenho conversa com o repertório modernista da cidade e com sua vocação para a monumentalidade, o que consolidou a ponte como um novo cartão-postal da capital.

Os desafios financeiros e as polêmicas da construção

Nem tudo foi consenso ao longo da construção.

O investimento na obra também entrou no radar do debate público. As estimativas iniciais giravam em torno de R$ 160 milhões, mas levantamentos posteriores apontaram cifras acima de R$ 200 milhões.

Reportagem do Correio Braziliense mostra que o valor elevado foi alvo de críticas na época, especialmente diante de outras demandas de infraestrutura no DF. Ainda assim, a ponte acabou se firmando como peça relevante na mobilidade urbana da capital.

A ponte que virou rotina e cartão-postal

Mais de duas décadas depois, a Ponte JK segue cumprindo um papel duplo com naturalidade. De um lado, sustenta o fluxo diário de milhares de veículos e se mantém como eixo essencial de deslocamento. De outro, preserva o status de um dos símbolos visuais mais fortes de Brasília.

O trânsito constante evidencia sua relevância no cotidiano da cidade, enquanto a presença frequente em fotografias e cartões-postais reforça o impacto simbólico que construiu ao longo do tempo.

Entre engenharia e estética, a ponte traduz um traço marcante da capital ao reunir, em uma mesma estrutura, funcionalidade, identidade e forma.

Mais recentes

Imagem - Aprenda a pedir o vinho ideal sem ser mal interpretado pelo sommelier

Aprenda a pedir o vinho ideal sem ser mal interpretado pelo sommelier
Imagem - Bahia: pesquisa interna aponta queda de Lula e risco de derrota para Jerônimo

Bahia: pesquisa interna aponta queda de Lula e risco de derrota para Jerônimo
Imagem - Toyota RAV4: SUV mais vendido do mundo estreia nova geração no Brasil

Toyota RAV4: SUV mais vendido do mundo estreia nova geração no Brasil