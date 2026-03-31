TURISMO

Brasília além dos monumentos revela histórias que quase ninguém conhece

Museu resgata a vida dos candangos com relatos reais, casas originais e bastidores da construção da capital

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:57

Museu em Brasília mostra a vida dos candangos e como construíram a capital do Brasil Crédito: Thomaz Farkas

Antes de Brasília se consolidar como capital do país, o espaço que hoje abriga o Museu Vivo da Memória Candanga já era palco de histórias intensas, de nascimentos a acidentes de trabalho, passando por inúmeros episódios de coragem.

Instalado onde funcionava o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, o museu preserva a memória dos trabalhadores que construíram a cidade nas décadas de 1950 e 1960, conhecidos como candangos.

Um pedaço da história que resiste ao tempo

O hospital foi inaugurado em 1957, na região que hoje corresponde ao Núcleo Bandeirante, na época chamado de Cidade Livre. Ali, operários e suas famílias recebiam atendimento médico em estruturas simples em casas de madeira coloridas que funcionavam como enfermarias, consultórios e até moradia para profissionais de saúde.

De acordo com registros históricos sobre a construção da capital, o local atendia principalmente vítimas de acidentes nas obras coordenadas pela Novacap, além de oferecer suporte em um contexto marcado por condições de vida bastante precárias.

Com o passar dos anos e a expansão da rede pública de saúde, o hospital foi desativado em 1974, após a inauguração do Hospital de Base do Distrito Federal.

Onde o suor e a poeira valem mais que os monumentos

O conjunto foi tombado como patrimônio histórico do Distrito Federal em 1985, justamente pelo seu valor social e simbólico. Após um processo de restauração, o espaço reabriu em 26 de abril de 1990 como museu, com a proposta de preservar uma parte da história que muitas vezes fica fora das narrativas mais conhecidas sobre Brasília.

As exposições, como mostra a Poeira, Lona e Concreto, frequentemente mencionada em materiais institucionais, vão além da exibição de objetos e fotografias. Elas buscam reconstruir o cotidiano dos trabalhadores, e trazem uma perspectiva mais humana sobre a construção da cidade.

O que os livros didáticos não contam sobre a vida nos canteiros

O grande diferencial do museu é valorizar as experiências individuais. O espaço reúne histórias de atendimentos de emergência, partos, acidentes e até mortes, situações que mostram o lado mais difícil e real da construção da capital.

As casas de madeira restauradas preservam ambientes originais, como consultórios e enfermarias, permitindo que o visitante tenha uma percepção mais concreta de como era a rotina naquele período. Como indicam estudos e registros históricos, essa abordagem evidencia dimensões sociais e humanas que os grandes monumentos não conseguem traduzir.

Protagonistas do Planalto: devolvendo o rosto e a voz aos heróis anônimos

Visitar o Museu Vivo da Memória Candanga é, essencialmente, enxergar Brasília por uma nova perspectiva. Em vez de focar apenas nos prédios icônicos e nas grandes avenidas, o espaço convida o público a conhecer as histórias de quem realmente ergueu a cidade.

São trajetórias marcadas por esforço, desafios e, muitas vezes, invisibilidade histórica, de trabalhadores que enfrentaram condições difíceis para tornar realidade o projeto idealizado durante o governo de Juscelino Kubitschek.