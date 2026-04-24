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Bahia: pesquisa interna aponta queda de Lula e risco de derrota para Jerônimo

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Uma pesquisa para consumo interno fresquinha, recém-saída do forno, deixou o grupo governista na Bahia desnorteado. Segundo fontes da coluna que tiveram acesso aos números, a preocupação chegou ao nível máximo em todos os cenários. No nacional, o presidente Lula (PT) teve uma queda maior do que em levantamentos anteriores, e a estimativa interna é de uma perda de quase 1 milhão de votos no cenário apontado. No estadual, o quadro é ainda pior e aponta uma derrota do governador Jerônimo Rodrigues (PT) por uma vantagem considerável. O clima de tensão tomou conta da cúpula governista após apresentação dos números.