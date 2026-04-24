Bahia: pesquisa interna aponta queda de Lula e risco de derrota para Jerônimo

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Pombo Correio
Publicado em 24 de abril de 2026 às 17:52
Uma pesquisa para consumo interno fresquinha, recém-saída do forno, deixou o grupo governista na Bahia desnorteado. Segundo fontes da coluna que tiveram acesso aos números, a preocupação chegou ao nível máximo em todos os cenários. No nacional, o presidente Lula (PT) teve uma queda maior do que em levantamentos anteriores, e a estimativa interna é de uma perda de quase 1 milhão de votos no cenário apontado. No estadual, o quadro é ainda pior e aponta uma derrota do governador Jerônimo Rodrigues (PT) por uma vantagem considerável. O clima de tensão tomou conta da cúpula governista após apresentação dos números.
A origem do ódio
No cenário para o Senado, a situação é igualmente ruim. Embora o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) apareça na liderança, a diferença para os demais postulantes é muito menor do que o propagado por petista nos bastidores. Além disso, o desempenho de Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL) foi considerado surpreendente para o momento atual. Talvez isso explique a irritação e o ódio que Rui Costa tem destilado nos últimos dias.