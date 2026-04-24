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Bahia: pesquisa interna aponta queda de Lula e risco de derrota para Jerônimo

Leia a coluna

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 24 de abril de 2026 às 17:52

Presidente Lula e o governador Jerônimo Rodrigues durante as eleições de 2022
Presidente Lula e o governador Jerônimo Rodrigues durante as eleições de 2022 Crédito: Paula Fróes/ARQUIVO CORREIO

Uma pesquisa para consumo interno fresquinha, recém-saída do forno, deixou o grupo governista na Bahia desnorteado. Segundo fontes da coluna que tiveram acesso aos números, a preocupação chegou ao nível máximo em todos os cenários. No nacional, o presidente Lula (PT) teve uma queda maior do que em levantamentos anteriores, e a estimativa interna é de uma perda de quase 1 milhão de votos no cenário apontado. No estadual, o quadro é ainda pior e aponta uma derrota do governador Jerônimo Rodrigues (PT) por uma vantagem considerável. O clima de tensão tomou conta da cúpula governista após apresentação dos números.

A origem do ódio

No cenário para o Senado, a situação é igualmente ruim. Embora o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) apareça na liderança, a diferença para os demais postulantes é muito menor do que o propagado por petista nos bastidores. Além disso, o desempenho de Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL) foi considerado surpreendente para o momento atual. Talvez isso explique a irritação e o ódio que Rui Costa tem destilado nos últimos dias.

Clique aqui e leia a coluna Pombo Correio na íntegra

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