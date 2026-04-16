POLÍTICA

João Roma desafia Rui Costa para debate e chama ex-ministro de 'amigo da onça'

Pré-candidato ao Senado pelo PL afirma que petista "se faz de pobre, mas gosta mesmo é de riqueza"

Pombo Correio

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:17

Pré-candidato ao Senado, João Roma Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao Senado pela Bahia, João Roma (PL) desafiou, nesta quinta-feira (16), o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT), também pré-candidato à vaga, para um debate e o classificou como “amigo da onça”, dizendo que o petista atua para derrubar os próprios aliados.

"Era o todo-poderoso chefe da Casa Civil de Lula. O que ele fez pela Bahia? Dizia que o problema da Bahia era que o governo estadual era do PT e nacional era do PL.. Foi ser ministro e melhorou a vida dos baianos em quê? Ele pode dar expediente, mas resultado para o povo baiano ele não deu", afirmou Roma, em entrevista à rádio Baiana FM. "Manda ele sentar aqui com o papai e manda ele vir conversar com o João Roma. Manda ele vir pra cá", acrescentou.

Roma citou episódios da trajetória de Rui Costa que, segundo ele, reforçam a classificação de “amigo da onça” atribuída ao ex-ministro da Casa Civil.

"Tentou dar rasteira em Jaques Wagner (senador da República). Tentou derrubar Jerônimo Rodrigues (governador da Bahia). Todo mundo sabe. Fez de tudo. Fez até pesquisa para mostrar para Lula que, se Jerônimo continuar na Bahia, a eleição está perdida. Daí Wagner rapidamente foi lá e limou (o senador Angelo) Coronel e (falou) deixa ajeitar logo Rui aqui no Senado, senão ele fica infernizando", falou.

O pré-candidato apontou ainda o perfil “desagregador” de Rui Costa, que também tentou rifar Geraldo Júnior (MDB) da posição de pré-candidato à reeleição como vice na chapa de Jerônimo Rodrigues. "Tentou derrubar Geraldinho. Ele (Geraldo) passou uma provação. Apertou a mão de Geraldinho com nojo", disse Roma.