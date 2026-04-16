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Descontos no INSS agora exigem autorização; veja como evitar cobrança indevida

Lei obriga comprovação do consentimento para cobranças associativas e facilita bloqueio e devolução de valores

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:30

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família Crédito: IA/GEMINI

Aposentados e pensionistas agora têm mais proteção contra descontos indevidos no benefício. Lei sancionada neste ano estabelece que cobranças associativas só podem ser feitas com autorização expressa do segurado.

A medida busca coibir descontos não autorizados, conhecidos como “mensalidades associativas”, que há anos geram reclamações de beneficiários do INSS.

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por IA/GEMINI
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Tomaz Silva/Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Divulgação/MDS
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Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por IA/GEMINI

O INSS exige uma prova incontestável como: a assinatura do próprio punho ou eletrônica do beneficiário. Sem esse consentimento formal e documentado, qualquer tentativa de desconto em folha passa a ser considerada irregular e passível de bloqueio imediato.

Autorização passa a ser obrigatória

Pelas novas regras, qualquer desconto precisa ser autorizado pelo beneficiário de forma clara e comprovada. A entidade responsável deve apresentar esse consentimento sempre que houver questionamento.

Na prática, isso muda a lógica anterior. Se antes o segurado precisava provar que não autorizou, agora cabe à entidade demonstrar que houve autorização válida.

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Como identificar descontos indevidos

O segurado deve acompanhar o extrato mensal no Meu INSS e verificar cobranças identificadas como contribuições ou mensalidades.

Caso encontre valores desconhecidos, é possível solicitar o bloqueio diretamente na plataforma.

Como excluir a cobrança

O pedido pode ser feito no Meu INSS, na opção de exclusão de mensalidade associativa. O sistema permite interromper novos descontos e registrar a contestação.

Devolução de valores

Se for comprovado que o desconto foi feito sem autorização, o segurado pode solicitar o ressarcimento dos valores.

A legislação também prevê maior transparência, com identificação clara das entidades responsáveis pelas cobranças.

Mais controle sobre o benefício

A mudança reforça a proteção do benefício previdenciário, que muitas vezes é a principal fonte de renda de aposentados e pensionistas.

Especialistas apontam que o acompanhamento frequente do extrato e a guarda de registros são fundamentais para evitar prejuízos.

Tags:

Brasil Inss Aposentadoria Benefício Politica

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