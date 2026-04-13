Presidente do INSS Gilberto Waller é demitido 11 meses após assumir o cargo

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Maysa Polcri
Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:22
O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, foi demitido 11 meses após assumir o cargo. Ana Cristina Viana Silveira, que era secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência Social, assume a presidência do órgão nesta segunda-feira (13).
Gilberto Waller Júnior foi nomeado presidente do INSS em 30 de abril do ano passado, uma semana após a Polícia Federal realizar uma operação que revelou o esquema bilionário de desvios através de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. As investigações apontam que os prejuízos podem chegar a R$ 6,3 bilhões.
O então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado e demitido em abril. Ele foi preso em novembro. Outros cinco servidores da cúpula do órgão também foram afastados por decisão judicial.
A demissão de Gilberto Waller e a nova gestão do órgão foram anunciados em nota pelo Ministério da Previdência Social. "A escolha de uma servidora com visão sistêmica — que compreende o fluxo previdenciário desde o atendimento nas agências até a fase recursal — marca um novo momento para o Instituto, focado na redução do tempo de espera e qualidade do atendimento aos segurados", disse o governo federal.
Graduada em Direito, Ana Cristina Viana Silveira é servidora de carreira do INSS desde 2003, no cargo de Analista do Seguro Social. Entre 2020 e 2024, atuou como professora de Direito Previdenciário. Ocupou a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) de abril de 2023 até fevereiro de 2026, quando foi nomeada secretária-executiva adjunta do Ministério.