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Governo Trump diz que PCC e Comando Vermelho atuam em 12 estados dos EUA

Declaração foi feita por porta-voz do Departamento de Estado americano após facções brasileiras serem classificadas como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:47

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodção

O governo dos Estados Unidos afirmou ter identificado a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) em 12 estados americanos. A informação foi confirmada neste sábado (30) pela porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Amanda Roberson, em declaração à CNN Brasil.

Segundo a representante do governo de Donald Trump, a presença das duas maiores facções criminosas brasileiras em território americano foi um dos fatores considerados pela administração republicana para classificá-las como organizações terroristas.

“O PCC e o CV estão atuando dentro do Brasil, mas também em outros países. Inclusive identificamos atividades desses grupos em 12 estados aqui nos Estados Unidos”, afirmou Roberson à CNN Brasil.

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Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
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Manoel por Reprodução/redes sociais
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A porta-voz não detalhou quais são os estados onde a atuação das organizações foi detectada. Ela ressaltou, porém, que a decisão faz parte da estratégia do governo Trump de utilizar “todas as ferramentas disponíveis” para proteger a segurança nacional americana.

Nesta semana, o Departamento de Estado dos EUA anunciou a designação do PCC e do Comando Vermelho como Organizações Terroristas Globais Especialmente Designadas (SDGTs) e informou que pretende classificá-las formalmente como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) a partir de 5 de junho.

Em comunicado oficial, o governo americano afirmou que as duas facções estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil e que suas redes ilícitas ultrapassam as fronteiras brasileiras, alcançando outros países e também os Estados Unidos.

A medida amplia o alcance das autoridades americanas para investigar, bloquear recursos financeiros e aplicar sanções contra pessoas e empresas que mantenham vínculos com os grupos criminosos.

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