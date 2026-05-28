Atuação do PCC em postos de combustível é alvo de operação em quatro estados

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Esther Morais
Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:48
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Receita Federal iniciaram na manhã desta quinta-feira (28) uma nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em postos de combustíveis.
A ação cumpre 55 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
O “número 1” do PCC em Salvador
Segundo as investigações, os principais alvos são empresários, operadores financeiros e suspeitos de atuar como laranjas do esquema criminoso.
De acordo com o MP-SP, a facção é investigada por utilizar postos de combustíveis para lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e sonegação de impostos.
Postos com gasolina barata em Salvador
A operação busca reunir provas sobre a infiltração do grupo criminoso no setor de combustíveis e o funcionamento do esquema financeiro ligado à organização criminosa.