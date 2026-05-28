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Atuação do PCC em postos de combustível é alvo de operação em quatro estados

Empresários, operadores e suspeitos de lavar dinheiro para facção estão entre os alvos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:48

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos
Carbono Oculto: Operação mira novo esquema do PCC no setor de combustíveis Crédito: Shutterstock

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Receita Federal iniciaram na manhã desta quinta-feira (28) uma nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em postos de combustíveis.

A ação cumpre 55 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O “número 1” do PCC em Salvador

'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais
Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo por Alberto Maraux/ Divulgação/SSP
Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo por Alberto Maraux/ Divulgação/SSP
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Karen de Moura Tanaka Mori, Japa do PCC por Reprodução
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
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Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
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Vitor Barros, o Telettubies do PCC por Reprodução
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
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Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
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Empresário teria sido morto pelo PCC de Candeias por Redes sociais
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PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
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Tráfico de por Divulgação
Operação combate tráfico de drogas por Divulgação
Operação das forças policiais por Alberto Maraux/SSP
Operação Exposed por Divulgação/MP-BA
Operação Exposed por Divulgação/MP-BA
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
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Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Policiais localizaram e prenderam suspeito por Priscila Carvalho / Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Polícia Civil por Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação
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'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais

Segundo as investigações, os principais alvos são empresários, operadores financeiros e suspeitos de atuar como laranjas do esquema criminoso.

De acordo com o MP-SP, a facção é investigada por utilizar postos de combustíveis para lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e sonegação de impostos.

Postos com gasolina barata em Salvador

Auto Posto Centenário – R$ 6,59 (promoção)? Av. Centenário, 328 – Chame-Chame por Shutterstock
Posto Zeus – R$ 6,73 (promoção)? Av. General Graça Lessa, 1226 – Acupe de Brotas por Divulgação/Bruno Ricardo
Copmetro – R$ 7,13? Rua Arthur D’Almeida Couto, 6 – Vila Laura por Reprodução
Copmetro – R$ 7,13? Rua Antônio da Silva Coelho, 19 – Armação por Agência Senado
Posto Sanave – R$ 7,19? Av. Mário Leal Ferreira, 500 – Daniel Lisboa por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Posto Águas Claras – R$ 7,20? Rua Dr. Jorge Costa Andrade, 264 – Águas Claras por Divulgação
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Auto Posto Centenário – R$ 6,59 (promoção)? Av. Centenário, 328 – Chame-Chame por Shutterstock

A operação busca reunir provas sobre a infiltração do grupo criminoso no setor de combustíveis e o funcionamento do esquema financeiro ligado à organização criminosa.

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Pcc Gasolina

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