LAVAGEM DE DINHEIRO

Atuação do PCC em postos de combustível é alvo de operação em quatro estados

Empresários, operadores e suspeitos de lavar dinheiro para facção estão entre os alvos

Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:48

Carbono Oculto: Operação mira novo esquema do PCC no setor de combustíveis Crédito: Shutterstock

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Receita Federal iniciaram na manhã desta quinta-feira (28) uma nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em postos de combustíveis.

A ação cumpre 55 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O “número 1” do PCC em Salvador 1 de 80

Segundo as investigações, os principais alvos são empresários, operadores financeiros e suspeitos de atuar como laranjas do esquema criminoso.

De acordo com o MP-SP, a facção é investigada por utilizar postos de combustíveis para lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e sonegação de impostos.

Postos com gasolina barata em Salvador 1 de 6