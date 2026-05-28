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Com o feriado, quando cai o 5º dia útil de junho de 2026? Veja calendário

Com o feriado no início do mês, a data-limite para pagamento sofre alteração

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:32

Calendário 2026
Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

O quinto dia útil de junho de 2026 ocorre em meio ao calendário do mês afetado por um feriado nacional, o que interfere na contagem tradicional usada para definir o prazo de pagamento de salários no regime CLT. A data é estabelecida com base em regras previstas na legislação trabalhista e em critérios oficiais de contagem dos dias úteis.

A determinação está prevista no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelece que “quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido”.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

Para esse cálculo, são considerados os dias da semana e também os sábados, conforme orientação do Conselho Monetário Nacional, vinculado ao Banco Central. Já domingos e feriados ficam de fora da contagem por serem considerados dias de descanso do trabalhador.

Mesmo quando o empregado atua em um domingo no início do mês, isso não altera a regra, já que esse dia não é considerado útil para fins de pagamento salarial.

Com isso, a contagem dos dias úteis de junho de 2026 segue a seguinte ordem: o primeiro dia útil é segunda-feira (1º), o segundo é terça-feira (2º), o terceiro é quarta-feira (3º), o quarto é sexta-feira (5º) e o quinto dia útil é sábado (6º).

O que fazer se o salário não for pago no prazo

Caso o trabalhador CLT não receba o salário até o quinto dia útil, a orientação inicial é procurar o setor de Recursos Humanos da empresa para tentar resolver a situação de forma direta.

Se o problema persistir ou houver atrasos recorrentes, é possível acionar o sindicato da categoria ou o Ministério do Trabalho.

Em último caso, o trabalhador pode ingressar com ação trabalhista e até solicitar indenização por danos morais.

A legislação também prevê penalidades para a empresa em caso de atraso no pagamento. A multa pode chegar a 10% sobre o valor devido quando o atraso for de até 20 dias, com acréscimo de 5% por dia adicional de atraso.

Tags:

Trabalho Feriado Salário

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