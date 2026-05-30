Caso suspeito de ebola é registrado em São Paulo

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Millena Marques
Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:12
São Paulo registrou um caso suspeito de ebola neste sábado (30). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP).
De acordo com informações do g1 São Paulo, o paciente é um homem de 37 anos, natural da República Democrática do Congo. Recentemente, ele teria feito uma visita ao país, onde o vírus ainda circula.
O paciente, que está internado em estado grave, apresentou sintomas típicos da ebola, a exemplo da febre. Ele está isolado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
Até o momento, a investigação é considerada apenas preventiva.
O ebola é transmitido pelo contato direto com fluidos corporais infectados, tais como sangue, saliva, suor, vômito, fezes, urina ou sêmen de uma pessoa ou animal doente. Não há transmissão pelo ar.