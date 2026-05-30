SAÚDE

Caso suspeito de ebola é registrado em São Paulo

Paciente está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:12

Instituto de Infectologia Emílio Ribas Crédito: Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo

São Paulo registrou um caso suspeito de ebola neste sábado (30). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP).

De acordo com informações do g1 São Paulo, o paciente é um homem de 37 anos, natural da República Democrática do Congo. Recentemente, ele teria feito uma visita ao país, onde o vírus ainda circula.

O paciente, que está internado em estado grave, apresentou sintomas típicos da ebola, a exemplo da febre. Ele está isolado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

Até o momento, a investigação é considerada apenas preventiva.