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Caso suspeito de ebola é registrado em São Paulo

Paciente está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:12

Instituto de Infectologia Emílio Ribas
Instituto de Infectologia Emílio Ribas Crédito: Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo

São Paulo registrou um caso suspeito de ebola neste sábado (30). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP).

De acordo com informações do g1 São Paulo, o paciente é um homem de 37 anos, natural da República Democrática do Congo. Recentemente, ele teria feito uma visita ao país, onde o vírus ainda circula.

O paciente, que está internado em estado grave, apresentou sintomas típicos da ebola, a exemplo da febre. Ele está isolado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

Até o momento, a investigação é considerada apenas preventiva.

O ebola é transmitido pelo contato direto com fluidos corporais infectados, tais como sangue, saliva, suor, vômito, fezes, urina ou sêmen de uma pessoa ou animal doente. Não há transmissão pelo ar.

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são Paulo Saúde

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