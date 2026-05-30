Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após quase 30 de anos de operação, Toyota fecha fábrica histórica responsável pela fabricação do Corolla

Unidade no interior de São Paulo deixa de operar no dia 30 de junho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:19

Fabricação do Corolla, da Toyota
Fabricação do Corolla, da Toyota Crédito: Divulgação

Após quase três décadas de funcionamento, a fábrica da Toyota em Indaiatuba, no interior de São Paulo, terá suas atividades produtivas encerradas. A unidade, responsável pela fabricação do Corolla desde 1998, deixará de operar no dia 30 de junho de 2026, marcando o fim de um ciclo que resultou na produção de mais de um milhão de veículos.

O fechamento ocorre após a conclusão da transferência da produção do Corolla Sedan para o complexo industrial da montadora em Sorocaba (SP). A mudança havia sido anunciada pela empresa em 2024 e agora é finalizada, concentrando a fabricação do modelo em uma única planta.

Como parte da reestruturação industrial da companhia no Brasil, a Toyota também confirmou a inauguração de sua segunda fábrica em Sorocaba para o início de novembro de 2026. Com a ampliação da estrutura, o município passa a reunir as principais operações industriais da marca no país, incluindo atividades que antes eram realizadas em Indaiatuba.

Toyota Corolla Cross 2025

undefined por Divulgação
undefined por Divulgação
undefined por Divulgação
undefined por Divulgação
1 de 4
undefined por Divulgação

A reorganização faz parte do plano de investimentos de R$ 11 bilhões anunciado pela montadora para o mercado brasileiro até 2030. A estratégia prevê a expansão da capacidade produtiva e a modernização das operações da empresa no país.

Leia mais

Imagem - Gigante alemã anuncia nova fábrica de R$ 50 milhões que vai atender Scania, Mercedes-Benz e Volkswagen

Gigante alemã anuncia nova fábrica de R$ 50 milhões que vai atender Scania, Mercedes-Benz e Volkswagen

Imagem - Como uma mercearia de dois irmãos se transformou na maior rede de supermercados do Centro-Oeste

Como uma mercearia de dois irmãos se transformou na maior rede de supermercados do Centro-Oeste

Com a transferência concluída, o complexo de Sorocaba passa a concentrar a produção de veículos estratégicos da marca, reforçando sua posição como principal polo industrial da Toyota no Brasil.

Presente no mercado brasileiro há 68 anos, a fabricante produz atualmente modelos como Corolla, Corolla Cross e Yaris Cross, destinados tanto ao mercado nacional quanto à exportação para outros países da América Latina.

Tags:

Toyota Carros Economia

Mais recentes

Imagem - Caso suspeito de ebola é registrado em São Paulo

Caso suspeito de ebola é registrado em São Paulo
Imagem - Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado
Imagem - Coincidência trágica: quatro pessoas da mesma família morrem na mesma rodovia em 24 anos

Coincidência trágica: quatro pessoas da mesma família morrem na mesma rodovia em 24 anos