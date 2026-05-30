Após quase 30 de anos de operação, Toyota fecha fábrica histórica responsável pela fabricação do Corolla

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Millena Marques
Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:19
Após quase três décadas de funcionamento, a fábrica da Toyota em Indaiatuba, no interior de São Paulo, terá suas atividades produtivas encerradas. A unidade, responsável pela fabricação do Corolla desde 1998, deixará de operar no dia 30 de junho de 2026, marcando o fim de um ciclo que resultou na produção de mais de um milhão de veículos.
O fechamento ocorre após a conclusão da transferência da produção do Corolla Sedan para o complexo industrial da montadora em Sorocaba (SP). A mudança havia sido anunciada pela empresa em 2024 e agora é finalizada, concentrando a fabricação do modelo em uma única planta.
Como parte da reestruturação industrial da companhia no Brasil, a Toyota também confirmou a inauguração de sua segunda fábrica em Sorocaba para o início de novembro de 2026. Com a ampliação da estrutura, o município passa a reunir as principais operações industriais da marca no país, incluindo atividades que antes eram realizadas em Indaiatuba.
Toyota Corolla Cross 2025
A reorganização faz parte do plano de investimentos de R$ 11 bilhões anunciado pela montadora para o mercado brasileiro até 2030. A estratégia prevê a expansão da capacidade produtiva e a modernização das operações da empresa no país.
Com a transferência concluída, o complexo de Sorocaba passa a concentrar a produção de veículos estratégicos da marca, reforçando sua posição como principal polo industrial da Toyota no Brasil.
Presente no mercado brasileiro há 68 anos, a fabricante produz atualmente modelos como Corolla, Corolla Cross e Yaris Cross, destinados tanto ao mercado nacional quanto à exportação para outros países da América Latina.