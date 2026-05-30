ECONOMIA

Após quase 30 de anos de operação, Toyota fecha fábrica histórica responsável pela fabricação do Corolla

Unidade no interior de São Paulo deixa de operar no dia 30 de junho

Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:19

Fabricação do Corolla, da Toyota Crédito: Divulgação

Após quase três décadas de funcionamento, a fábrica da Toyota em Indaiatuba, no interior de São Paulo, terá suas atividades produtivas encerradas. A unidade, responsável pela fabricação do Corolla desde 1998, deixará de operar no dia 30 de junho de 2026, marcando o fim de um ciclo que resultou na produção de mais de um milhão de veículos.

O fechamento ocorre após a conclusão da transferência da produção do Corolla Sedan para o complexo industrial da montadora em Sorocaba (SP). A mudança havia sido anunciada pela empresa em 2024 e agora é finalizada, concentrando a fabricação do modelo em uma única planta.

Como parte da reestruturação industrial da companhia no Brasil, a Toyota também confirmou a inauguração de sua segunda fábrica em Sorocaba para o início de novembro de 2026. Com a ampliação da estrutura, o município passa a reunir as principais operações industriais da marca no país, incluindo atividades que antes eram realizadas em Indaiatuba.

Toyota Corolla Cross 2025 1 de 4

A reorganização faz parte do plano de investimentos de R$ 11 bilhões anunciado pela montadora para o mercado brasileiro até 2030. A estratégia prevê a expansão da capacidade produtiva e a modernização das operações da empresa no país.

Com a transferência concluída, o complexo de Sorocaba passa a concentrar a produção de veículos estratégicos da marca, reforçando sua posição como principal polo industrial da Toyota no Brasil.