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Como uma mercearia de dois irmãos se transformou na maior rede de supermercados do Centro-Oeste

Atacadão Dia a Dia, no Distrito Federal, faturou R$ 6,6 bilhões em 2025

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de maio de 2026 às 06:30

Atacadão Dia a Dia
Atacadão Dia a Dia Crédito: Divulgação/Dia a Dia

Com faturamento de R$ 6,6 bilhões em 2025, o Atacadão Dia a Dia lidera o varejo alimentar do Distrito Federal e aparece como a maior atacadista do Centro-Oeste, de acordo com o Ranking ABRAS 2026. No cenário nacional, a companhia ocupa a 20ª colocação entre as maiores redes do país.

A trajetória do grupo começou de forma modesta, ainda na década de 1960, em Padre Bernardo, município goiano localizado no entorno da capital federal. Foi lá que os irmãos Jaci e Zico Oliveira abriram a mercearia Casa Oliveira, em 1960. Quatro anos depois, Jaci e a esposa, Cantu, ampliaram os negócios da família com a inauguração da Casa Silva, também na cidade.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

A entrada no mercado do Distrito Federal aconteceu em 1973, quando a família inaugurou o Supermercado Pirinópolis, em Brazlândia. A operação marcou o início da expansão da rede na capital federal. Ao longo dos anos seguintes, o crescimento ocorreu de maneira gradual e, no começo da década de 1980, o grupo já contava com três lojas em funcionamento.

Em 1983, Edis Oliveira Silva, filho de Jaci, assumiu a condução da empresa. Mais de uma década depois, em 1996, os filhos dele, Branco e Marlon Amaral, passaram a controlar integralmente a operação ao adquirirem o negócio e se tornarem os únicos sócios.

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O ponto de inflexão da companhia veio em 2013, com a criação da bandeira Atacadão Dia a Dia. A aposta no modelo de atacarejo coincidiu com a expansão acelerada desse formato no Brasil e transformou o porte da empresa.

A mudança permitiu que a rede deixasse de atuar apenas regionalmente para ganhar espaço entre os principais grupos do Centro-Oeste. Em 2022, o faturamento já alcançava R$ 5 bilhões, impulsionado pela expansão para estados como Goiás, Bahia, Tocantins e, mais recentemente, Minas Gerais.

Atualmente, o grupo reúne mais de 30 lojas distribuídas entre quatro estados e o Distrito Federal. A estratégia da marca é atuar no segmento de atacarejo premium, oferecendo setores diferenciados, como adega, hortifrúti com produtos direto do produtor, padaria e rotisserie.

Além do Atacadão Dia a Dia, o grupo também opera a bandeira Pra Você Supermercados, incorporada no início dos anos 2000, e o Pra Você Express, lançado em 2019 com foco em unidades de menor porte.

Tags:

Economia Atacadão Supermercado

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