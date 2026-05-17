Aposta única ganha quase R$ 2 milhões na Lotofácil; veja resultado

Esther Morais
Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:44
Uma aposta única feita pela internet acertou as 15 dezenas da Lotofácil e ganhou R$ 1.968.207,20 no concurso 3687, realizado na noite deste sábado (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete vencedor foi registrado em Sengés, no Paraná, por meio dos canais eletrônicos. A aposta foi simples, com 15 números e uma cota.
Veja as dezenas sorteadas:
03 - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Além do prêmio principal, outras 179 apostas acertaram 14 números e vão receber R$ 2.305,52 cada.
Confira a premiação:
15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.968.207,20
14 acertos: 179 apostas ganhadoras, R$ 2.305,52
13 acertos: 6.863 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos: 92.892 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos: 526.261 apostas ganhadoras, R$ 7
De acordo com a Caixa, o próximo concurso da Lotofácil será realizado na segunda-feira (18) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.