Aposta única ganha quase R$ 2 milhões na Lotofácil; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (16), em São Paulo

  • Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:44

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Uma aposta única feita pela internet acertou as 15 dezenas da Lotofácil e ganhou R$ 1.968.207,20 no concurso 3687, realizado na noite deste sábado (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete vencedor foi registrado em Sengés, no Paraná, por meio dos canais eletrônicos. A aposta foi simples, com 15 números e uma cota.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.)

Veja as dezenas sorteadas:

03 - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

Além do prêmio principal, outras 179 apostas acertaram 14 números e vão receber R$ 2.305,52 cada.

Confira a premiação:

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.968.207,20

14 acertos: 179 apostas ganhadoras, R$ 2.305,52

13 acertos: 6.863 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 92.892 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 526.261 apostas ganhadoras, R$ 7

De acordo com a Caixa, o próximo concurso da Lotofácil será realizado na segunda-feira (18) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

