ALIMENTAÇÃO

Salmão, caviar e lula feitos em laboratório: conheça a nova aposta da Embrapa

Pesquisadores brasileiros criam alternativas vegetais que reproduzem sabor, textura e aparência de frutos do mar para atender à crescente demanda por produtos sustentáveis

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:30

Embrapa cria salmão, caviar e lula veganos para ampliar mercado de alimentos à base de plantas Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Imagine saborear um filé de salmão, caviar ou anéis de lula sem que nenhum peixe ou crustáceo tenha sido retirado do mar. Essa é a proposta de uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa, que está criando versões veganas desses alimentos usando ingredientes de origem vegetal e tecnologias capazes de reproduzir características como sabor, textura e aparência dos produtos tradicionais.

Os protótipos fazem parte de uma linha de pesquisas voltada ao desenvolvimento de alimentos plant-based — produzidos sem ingredientes de origem animal — e buscam oferecer alternativas mais sustentáveis para consumidores preocupados com questões ambientais, bem-estar animal e segurança alimentar.

Segundo a Embrapa, os produtos ainda estão em fase de desenvolvimento, mas já apresentam resultados promissores. O objetivo é criar substitutos para frutos do mar que mantenham características sensoriais semelhantes às versões convencionais, ampliando as opções disponíveis no mercado.

A iniciativa acompanha uma tendência global de crescimento do setor de proteínas alternativas. Nos últimos anos, alimentos à base de plantas deixaram de se restringir a hambúrgueres e bebidas vegetais e passaram a incluir produtos mais complexos, como peixes, camarões, ovos e frutos do mar desenvolvidos com biotecnologia e novos processos industriais.

Além de atender consumidores veganos e vegetarianos, os pesquisadores destacam que esses produtos podem contribuir para reduzir a pressão sobre estoques pesqueiros e diminuir impactos ambientais associados à produção de alimentos de origem animal.

Entre os itens que vêm sendo estudados estão versões vegetais de salmão, caviar e anéis de lula. A expectativa é que as tecnologias desenvolvidas possam futuramente ser transferidas para empresas interessadas em produzir os alimentos em escala comercial.

O trabalho integra os esforços da Embrapa para estimular a inovação na indústria de alimentos e ampliar a participação do Brasil em um mercado que movimenta bilhões de dólares em todo o mundo.