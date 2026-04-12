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Perícia por telemedicina no INSS vira lei: saiba como garantir benefício sem sair de casa

Governo regulamenta fluxo digital para envio de atestados e consultas remotas; medida promete descentralizar o atendimento e reduzir tempo de espera para segurados

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 12 de abril de 2026 às 19:00

Aplicativo Meu INSS 
Aplicativo Meu INSS  Crédito: Vitor Vasconcelos/Secom-PR/Divulgação

O INSS deu um passo decisivo rumo à digitalização total de seus serviços com a regulamentação das perícias médicas remotas. Através de uma nova portaria conjunta, o órgão estabeleceu as regras definitivas para o uso da telemedicina e do sistema Atestmed.

A mudança representa o fim do deslocamento obrigatório para milhares de brasileiros, permitindo que moradores de regiões isoladas ou pessoas com mobilidade reduzida tenham acesso a especialistas via videochamada, sem a necessidade de enfrentar as tradicionais filas das agências.

FILA NACIONAL DO INSS

FILA NACIONAL DO INSS por Reprodução/ Agência Brasil
FILA NACIONAL DO INSS por Reprodução Gov.br/Pedro Gustavo
FILA NACIONAL DO INSS por INSS/Divulgação
FILA NACIONAL DO INSS por INSS/Divulgação
FILA NACIONAL DO INSS por Foto: Agência Brasil
FILA NACIONAL DO INSS por Foto: Arquivo/Âncora1
FILA NACIONAL DO INSS por Foto: Reprodução
A sede do INSS em Brasília por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Aplicativo Meu INSS por Vitor Vasconcelos/Secom-PR/Divulgação
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FILA NACIONAL DO INSS por Reprodução/ Agência Brasil

Fluxo processual e segurança jurídica

A nova diretriz permite que o segurado apresente sua documentação via web, passando por uma triagem documental que avalia a viabilidade do benefício. As consultas por vídeo serão implementadas de forma estratégica em regiões onde o déficit de profissionais presenciais atrasa o cronograma de pagamentos.

Para sustentar esse modelo, o governo investiu em segurança de dados, garantindo que as informações sensíveis dos pacientes permaneçam sob criptografia total.

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O objetivo é permitir atendimentos em turnos estendidos, desvinculando a concessão de auxílios apenas da capacidade física de atendimento das unidades do INSS.

Checklist do atestado para aprovação imediata

A eficiência do sistema digital depende diretamente da qualidade da informação enviada pelo cidadão. De acordo com a normativa, o documento médico precisa ser legível e conter o nome completo do requerente, com data de emissão de até três meses.

A presença do Código Internacional de Doenças (CID) e a identificação clara do profissional de saúde, com nome e registro no conselho de classe, são itens obrigatórios.

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Inss Benefício Telemedicina Politica

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