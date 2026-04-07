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Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família; saiba como evitar a suspensão do pagamento

Novos beneficiários devem apresentar registro biométrico a partir de maio

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:00

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família Crédito: Divulgação/MDS

Para evitar a suspensão de pagamentos e combater fraudes, o governo federal determinou que a biometria será obrigatória para todos os novos pedidos de INSS e Bolsa Família a partir de maio de 2026. Quem já recebe os recursos não terá o dinheiro cortado agora, mas precisa cumprir o cronograma de atualização até o fim de 2027 para não ter problemas com o benefício no futuro.

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por IA/GEMINI
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Tomaz Silva/Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por Divulgação/MDS
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Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família por IA/GEMINI

A medida utiliza dados que o cidadão já forneceu em outros documentos, como a CNH ou o título de eleitor. O objetivo é que, até 2028, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) seja o único documento aceito para validar quem tem direito aos repasses.

Prazos e quem entra na regra agora

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O marco de 1º de maio de 2026 é voltado apenas para os novos beneficiários. Quem der entrada em um pedido a partir dessa data precisa ter a biometria cadastrada no sistema. Se o segurado ainda não tem a nova identidade (CIN), o governo pode validar as digitais ou o rosto usando a base de dados do Detran ou da Justiça Eleitoral.

Para os atuais aposentados e pensionistas, o cronograma é mais longo. A transição vai até dezembro de 2027 e as convocações serão feitas de forma individual. O INSS reforça que não haverá bloqueio automático de pagamentos, quem precisar atualizar o cadastro será avisado oficialmente pelo extrato bancário ou pelo aplicativo Meu INSS.

Cadastro automático para a maioria

Boa parte dos beneficiários já está com a situação regularizada sem saber. No caso do Bolsa Família, cerca de 90% do público já possui biometria registrada na base da Caixa Econômica Federal. Esses dados foram coletados em aberturas de conta ou em atualizações anteriores no Cadastro Único (CadÚnico).

Se você tem conta nível Prata ou Ouro no portal gov.br, sua identidade já está validada. Nesses casos, o cruzamento de informações entre os órgãos federais acontece de forma automática, o que dispensa a ida presencial a uma agência da Previdência Social ou ao CRAS para fins de identificação.

A mudança definitiva em 2028

O plano do governo é que, a partir de 1º de janeiro de 2028, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) seja o único documento biométrico aceito para manter ou pedir benefícios. A CIN substitui o modelo antigo de RG e a primeira via é gratuita em todos os estados.

O novo documento centraliza as informações no CPF e conta com um QR Code para evitar falsificações. A recomendação é aproveitar o período de transição nos próximos dois anos para emitir a nova identidade, evitando pendências futuras no recebimento de aposentadorias e auxílios.

Como consultar sua situação

O segurado pode conferir se sua biometria está em dia pelos aplicativos Meu INSS, Caixa Tem ou gov.br. Se o sistema pedir uma atualização, o procedimento geralmente pode ser feito por reconhecimento facial pelo próprio celular.

Caso seja necessária a presença física, o agendamento deve ser feito pelo telefone 135. O governo afirma que o processo será escalonado, priorizando as pessoas que não possuem nenhum registro em bases de dados federais, para evitar filas e sobrecarga no sistema.

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Inss Bolsa Familia

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