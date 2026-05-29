POLÍTICA

O que fez o Brasil entrar na elite de países da ONU e registrar maior índice de desenvolvimento na história

Relatório Radar IDHM mostra salto inédito para a faixa de "muito alto desenvolvimento"; presidente Lula celebra o índice e projeta nova arrancada com investimentos em transição energética.

Matheus Marques

Publicado em 29 de maio de 2026 às 16:00

A chancela da ONU que colocou o Brasil na faixa de "muito alto desenvolvimento humano" traz uma conquista histórica para o país Crédito: Ilustração| IA/ Gemini

O Brasil quebrou uma barreira histórica em sua trajetória social ao ingressar, pela primeira vez, no pelotão de elite das Nações Unidas. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do país cravou a marca recorde de 0,805, superando em definitivo os impactos da crise sanitária recente e consolidando uma guinada puxada por investimentos em transferência de renda e educação básica.

Os dados, que utilizam como base a Pnad Contínua do IBGE, foram oficializados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em parceria com a Fundação João Pinheiro durante o lançamento do Radar IDHM em Brasília.

Brasil entra na elite da ONU 1 de 4

O grande motor dessa transformação foi o subíndice de Educação, que saltou de 0,679 em 2012 para os atuais 0,798, impulsionado pelo redesenho de programas sociais nas periferias e regiões metropolitanas, sobretudo no Nordeste.

O impacto do Bolsa Família no ponteiro da ONU

De acordo com os relatórios técnicos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), a engrenagem que sustentou a alta educacional foi o monitoramento rigoroso da frequência escolar atrelado ao Bolsa Família.

Ao condicionar o benefício à permanência das crianças nas salas de aula, o programa reduziu o trabalho infantil e gerou maior impacto entre famílias negras e de baixa renda.

A diretora do escritório do PNUD no Brasil, Luciana Westenberger, foi taxativa ao analisar o papel da inclusão no indicador:

“O desenvolvimento brasileiro não irá melhorar se não for efetivamente inclusivo, o que exige trazer a população negra e as mulheres para o centro das políticas públicas.” afirmou.

A celebração em Brasília e os próximos passos

O resultado foi amplamente comemorado. Durante o evento de divulgação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que a meta agora é usar a sustentabilidade como vetor de novas riquezas.