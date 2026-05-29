POLÍTICA

Lugar do Brasil com menos trabalhadores na escala 6x1 vai determinar regime de escala para todo o país

Dados do Ministério do Trabalho revelam que o DF é o único estado com menos de 25% dos funcionários com carteira assinada nesse ritmo de jornada

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:00

Distrito Federal registra o menor percentual de trabalhadores na escala 6x1 do país, segundo dados do Ministério do Trabalho. Crédito: Ilustração, IA

O Distrito Federal aparece como a unidade da Federação com menor percentual de trabalhadores submetidos à jornada 6×1 no Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O modelo atinge 23,2% dos empregados com carteira assinada no DF, índice bem abaixo da média nacional.

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Levantamento obtido pelo jornal Metrópoles mostra que o DF é o único estado brasileiro onde menos de 25% dos trabalhadores formais atuam nesse regime de escala.

Maioria dos profissionais no DF atua no modelo 5×2

Enquanto a escala 6×1 alcança pouco mais de um quinto dos empregados formais no DF, cerca de 76,8% trabalham no modelo 5×2, considerado mais equilibrado por especialistas em saúde ocupacional e relações de trabalho.

Os números ganham peso em meio ao avanço das discussões sobre redução da jornada semanal no país. Segundo o levantamento, cerca de 192 mil trabalhadores do Distrito Federal seriam diretamente afetados por eventuais mudanças nas regras da escala 6×1.

Capital federal tem o menor índice de escala 6×1 do país

A diferença em relação ao restante do país chama atenção. A média nacional de trabalhadores submetidos à escala 6×1 chegou a 33,2%, segundo dados divulgados pela Agência Brasil.

Na outra ponta, Goiás lidera entre os estados com maior adesão ao modelo, alcançando 43% dos trabalhadores formais. São Paulo e Minas Gerais aparecem com 34%, enquanto o Rio de Janeiro registra 33%.

Depois do DF, os menores índices foram observados no Espírito Santo, com 27%, e no Amazonas, com 28%.

Por que a realidade do emprego no DF é diferente do resto do Brasil

Especialistas apontam que a estrutura econômica do DF ajuda a explicar a baixa adesão à jornada 6×1. A capital concentra forte presença do funcionalismo público, atividades administrativas e setores ligados a serviços corporativos, que costumam operar em horários mais próximos do expediente comercial.

Já estados com maior peso da indústria, comércio, logística e serviços operacionais tendem a utilizar mais a escala 6×1 por conta da necessidade de funcionamento contínuo e atendimento aos fins de semana.

Setores como varejo, supermercados, restaurantes, transporte e parte da área de serviços seguem entre os que mais utilizam esse modelo de jornada no país.

Proposta para o fim da escala 6×1 ganha força no Congresso

A discussão sobre mudanças na escala 6×1 ganhou força nos últimos meses, impulsionada por debates envolvendo qualidade de vida, produtividade e saúde mental dos trabalhadores.

Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) em dois turnos. No primeiro, o texto recebeu 472 votos favoráveis e 22 contrários. Na segunda votação, foram 461 votos a favor e 19 contra.