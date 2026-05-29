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Lugar do Brasil com menos trabalhadores na escala 6x1 vai determinar regime de escala para todo o país

Dados do Ministério do Trabalho revelam que o DF é o único estado com menos de 25% dos funcionários com carteira assinada nesse ritmo de jornada

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:00

Distrito Federal registra o menor percentual de trabalhadores na escala 6x1 do país, segundo dados do Ministério do Trabalho
Distrito Federal registra o menor percentual de trabalhadores na escala 6x1 do país, segundo dados do Ministério do Trabalho. Crédito: Ilustração, IA

O Distrito Federal aparece como a unidade da Federação com menor percentual de trabalhadores submetidos à jornada 6×1 no Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O modelo atinge 23,2% dos empregados com carteira assinada no DF, índice bem abaixo da média nacional.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo foi o vereador eleito com mais votos em Salvador em 2024 por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
dEPU por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata no plenário da Câmara por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
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Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

Levantamento obtido pelo jornal Metrópoles mostra que o DF é o único estado brasileiro onde menos de 25% dos trabalhadores formais atuam nesse regime de escala.

Leia mais

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Maioria dos profissionais no DF atua no modelo 5×2

Enquanto a escala 6×1 alcança pouco mais de um quinto dos empregados formais no DF, cerca de 76,8% trabalham no modelo 5×2, considerado mais equilibrado por especialistas em saúde ocupacional e relações de trabalho.

Os números ganham peso em meio ao avanço das discussões sobre redução da jornada semanal no país. Segundo o levantamento, cerca de 192 mil trabalhadores do Distrito Federal seriam diretamente afetados por eventuais mudanças nas regras da escala 6×1.

Capital federal tem o menor índice de escala 6×1 do país

A diferença em relação ao restante do país chama atenção. A média nacional de trabalhadores submetidos à escala 6×1 chegou a 33,2%, segundo dados divulgados pela Agência Brasil.

Na outra ponta, Goiás lidera entre os estados com maior adesão ao modelo, alcançando 43% dos trabalhadores formais. São Paulo e Minas Gerais aparecem com 34%, enquanto o Rio de Janeiro registra 33%.

Depois do DF, os menores índices foram observados no Espírito Santo, com 27%, e no Amazonas, com 28%.

Por que a realidade do emprego no DF é diferente do resto do Brasil

Especialistas apontam que a estrutura econômica do DF ajuda a explicar a baixa adesão à jornada 6×1. A capital concentra forte presença do funcionalismo público, atividades administrativas e setores ligados a serviços corporativos, que costumam operar em horários mais próximos do expediente comercial.

Já estados com maior peso da indústria, comércio, logística e serviços operacionais tendem a utilizar mais a escala 6×1 por conta da necessidade de funcionamento contínuo e atendimento aos fins de semana.

Setores como varejo, supermercados, restaurantes, transporte e parte da área de serviços seguem entre os que mais utilizam esse modelo de jornada no país.

Proposta para o fim da escala 6×1 ganha força no Congresso

A discussão sobre mudanças na escala 6×1 ganhou força nos últimos meses, impulsionada por debates envolvendo qualidade de vida, produtividade e saúde mental dos trabalhadores.

Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) em dois turnos. No primeiro, o texto recebeu 472 votos favoráveis e 22 contrários. Na segunda votação, foram 461 votos a favor e 19 contra.

Agora, a proposta segue para análise do Senado Federal, onde precisará do apoio mínimo de 49 senadores para avançar.

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Congresso Escala 6x1

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