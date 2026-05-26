BRASIL

Corrida às promoções: lojas e postos dão descontos de até 70% nesta quinta; saiba como funciona

Redução atrai clientes em shoppings e restaurantes de todo o país, mas participação não é obrigatória por lei; veja as dicas para aproveitar as ofertas sem cair em armadilhas

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de maio de 2026 às 12:52

Promoção ou estratégia? Dia Livre de Impostos promete abatimentos de até 70% em milhares de lojas pelo país. Campanha tenta mostrar quanto os tributos pesam no bolso do consumidor Crédito: Ilustração, IA

Consumidores de várias cidades do país devem encontrar nesta quinta-feira produtos com descontos que podem chegar a 70% em lojas, restaurantes, postos de combustível e e-commerces. Apesar da forte movimentação no varejo, a redução nos preços não é obrigatória nem faz parte de uma política pública federal.

Região é conhecida pelo comércio forte 1 de 4

As promoções fazem parte do Dia Livre de Impostos (DLI), campanha nacional criada por entidades do comércio para chamar atenção ao peso da carga tributária no preço final dos produtos e serviços no Brasil. Na Bahia, há apenas dois estabelecimentos cadastrados até o momento da publicação desta matéria (veja link para consulta abaixo).

Lojistas participantes assumem parte dos tributos da operação e repassam esse valor em forma de desconto ao consumidor.

Milhares de lojas participam da ação em todo o país

A campanha é coordenada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) junto às unidades da CDL Jovem em diferentes estados.

Segundo os organizadores, a edição de 2025 reuniu mais de 100 mil lojas em cerca de 1.500 cidades nos 26 estados e no Distrito Federal.

O Dia Livre de Impostos movimentou cerca de R$ 2 bilhões em vendas no ano passado e alcançou mais de 2 milhões de consumidores, consolidando-se como uma das maiores ações promocionais do varejo brasileiro fora das datas tradicionais do calendário comercial.

A adesão, porém, é totalmente voluntária. Cada empresa escolhe se participa, quais produtos entram na campanha e qual percentual de desconto será aplicado.

Além do comércio físico, o movimento também ganhou espaço em farmácias, supermercados, restaurantes, postos de combustível e plataformas digitais.

De onde vêm os descontos de até 70%

O DLI não suspende impostos oficialmente. Tributos como ICMS, IPI, PIS e Cofins continuam sendo cobrados normalmente.

A diferença é que empresas participantes optam por absorver parte dessa carga tributária para mostrar ao consumidor quanto dos preços corresponde aos impostos embutidos.

Por isso, itens com tributação mais elevada costumam apresentar os maiores abatimentos. Em alguns casos, combustíveis, bebidas e eletrônicos lideram os percentuais de desconto.

Enquanto parte dos produtos registra reduções próximas de 30%, outros podem se aproximar dos 70%, dependendo da carga tributária incidente e da estratégia adotada pelo estabelecimento.

A data nasceu de um protesto contra os altos impostos

Criado em 2003, em Belo Horizonte, o Dia Livre de Impostos começou como uma iniciativa da CDL Jovem e acabou se transformando em uma mobilização nacional do varejo.

A proposta é estimular o debate sobre o sistema tributário brasileiro e ampliar a percepção do consumidor sobre o impacto dos impostos no custo de vida.

Dados do IBPT usados pela campanha apontam que, em 2024, os brasileiros trabalharam cerca de 149 dias apenas para pagar tributos sobre consumo, renda e patrimônio.

A escolha da data do evento segue justamente esse simbolismo tributário.

Saiba como encontrar os locais com desconto

Consumidores podem verificar os estabelecimentos participantes pelo site oficial do Dia Livre de Impostos.

A plataforma reúne empresas por cidade e segmento, incluindo varejo, alimentação, combustíveis e serviços.