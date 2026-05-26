Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corrida às promoções: lojas e postos dão descontos de até 70% nesta quinta; saiba como funciona

Redução atrai clientes em shoppings e restaurantes de todo o país, mas participação não é obrigatória por lei; veja as dicas para aproveitar as ofertas sem cair em armadilhas

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de maio de 2026 às 12:52

Promoção ou estratégia? Dia Livre de Impostos promete abatimentos de até 70% em milhares de lojas pelo país. Campanha tenta mostrar quanto os tributos pesam no bolso do consumidor
Promoção ou estratégia? Dia Livre de Impostos promete abatimentos de até 70% em milhares de lojas pelo país. Campanha tenta mostrar quanto os tributos pesam no bolso do consumidor Crédito: Ilustração, IA

Consumidores de várias cidades do país devem encontrar nesta quinta-feira produtos com descontos que podem chegar a 70% em lojas, restaurantes, postos de combustível e e-commerces. Apesar da forte movimentação no varejo, a redução nos preços não é obrigatória nem faz parte de uma política pública federal.

Região é conhecida pelo comércio forte

Região da 44 por Divulgação
Região da 44 por Divulgação
Região da 44 por Divulgação
Região da 44, em Goiânia por Divulgação
1 de 4
Região da 44 por Divulgação

As promoções fazem parte do Dia Livre de Impostos (DLI), campanha nacional criada por entidades do comércio para chamar atenção ao peso da carga tributária no preço final dos produtos e serviços no Brasil. Na Bahia, há apenas dois estabelecimentos cadastrados até o momento da publicação desta matéria (veja link para consulta abaixo). 

Leia mais

Imagem - Prejuízo na herança: deixar inventário para depois gera multa e juros pesados para a família

Prejuízo na herança: deixar inventário para depois gera multa e juros pesados para a família

Imagem - Justiça vai decidir quando bancos podem bloquear parte do seu salário por dívidas

Justiça vai decidir quando bancos podem bloquear parte do seu salário por dívidas

Imagem - Sonho adiado? Nome sujo pode barrar consumidor no programa Move Brasil

Sonho adiado? Nome sujo pode barrar consumidor no programa Move Brasil

Lojistas participantes assumem parte dos tributos da operação e repassam esse valor em forma de desconto ao consumidor.

Milhares de lojas participam da ação em todo o país

A campanha é coordenada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) junto às unidades da CDL Jovem em diferentes estados.

Segundo os organizadores, a edição de 2025 reuniu mais de 100 mil lojas em cerca de 1.500 cidades nos 26 estados e no Distrito Federal.

O Dia Livre de Impostos movimentou cerca de R$ 2 bilhões em vendas no ano passado e alcançou mais de 2 milhões de consumidores, consolidando-se como uma das maiores ações promocionais do varejo brasileiro fora das datas tradicionais do calendário comercial.

A adesão, porém, é totalmente voluntária. Cada empresa escolhe se participa, quais produtos entram na campanha e qual percentual de desconto será aplicado.

Além do comércio físico, o movimento também ganhou espaço em farmácias, supermercados, restaurantes, postos de combustível e plataformas digitais.

De onde vêm os descontos de até 70%

O DLI não suspende impostos oficialmente. Tributos como ICMS, IPI, PIS e Cofins continuam sendo cobrados normalmente.

A diferença é que empresas participantes optam por absorver parte dessa carga tributária para mostrar ao consumidor quanto dos preços corresponde aos impostos embutidos.

Por isso, itens com tributação mais elevada costumam apresentar os maiores abatimentos. Em alguns casos, combustíveis, bebidas e eletrônicos lideram os percentuais de desconto.

Enquanto parte dos produtos registra reduções próximas de 30%, outros podem se aproximar dos 70%, dependendo da carga tributária incidente e da estratégia adotada pelo estabelecimento.

A data nasceu de um protesto contra os altos impostos

Criado em 2003, em Belo Horizonte, o Dia Livre de Impostos começou como uma iniciativa da CDL Jovem e acabou se transformando em uma mobilização nacional do varejo.

A proposta é estimular o debate sobre o sistema tributário brasileiro e ampliar a percepção do consumidor sobre o impacto dos impostos no custo de vida.

Dados do IBPT usados pela campanha apontam que, em 2024, os brasileiros trabalharam cerca de 149 dias apenas para pagar tributos sobre consumo, renda e patrimônio.

A escolha da data do evento segue justamente esse simbolismo tributário.

Saiba como encontrar os locais com desconto

Consumidores podem verificar os estabelecimentos participantes pelo site oficial do Dia Livre de Impostos.

A plataforma reúne empresas por cidade e segmento, incluindo varejo, alimentação, combustíveis e serviços.

A expectativa do setor é de aumento expressivo no fluxo de consumidores ao longo do dia, impulsionado pelos descontos elevados e pela repercussão da campanha nas redes sociais.

Tags:

Promoção Politica

Mais recentes

Imagem - Nova regra sobre saúde mental no trabalho entra em vigor e prevê multas de até R$ 44 mil para empresas de todos os tamanhos

Nova regra sobre saúde mental no trabalho entra em vigor e prevê multas de até R$ 44 mil para empresas de todos os tamanhos
Imagem - Como comprovar atividade rural no INSS? Entenda quem tem direito à aposentadoria no campo

Como comprovar atividade rural no INSS? Entenda quem tem direito à aposentadoria no campo
Imagem - João Roma diz que Rui Costa esconde Jerônimo: 'Parece que tem vergonha'

João Roma diz que Rui Costa esconde Jerônimo: 'Parece que tem vergonha'