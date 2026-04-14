EDUCAÇÃO

Com investimento de R$ 20 mi, nova escola para 1,1 mil alunos é inaugurada em Salvador

Unidade de ensino possui 28 salas climatizadas

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 14:03

Nova escola municipal em Salvador Crédito: Betto Jr./Secom PMS

A nova Escola Municipal Almirante Ernesto de Mourão Sá foi inaugurada no bairro de Paripe, em Salvador, nesta terça-feira (14). A unidade possui 28 salas climatizadas e capacidade para atender até 1.190 alunos em tempo integral. O investimento na reconstrução da escola foi de R$ 20,7 milhões.

A unidade de ensino fica localizada na rua São Cristóvão e atende estudantes do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), além da modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Participaram da inauguração o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, o secretário de Educação, Thiago Dantas, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, além de outras autoridades municipais.

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Bruno Reis lembrou que esta é a 44ª escola inaugurada pela gestão municipal e afirmou que mais oito serão entregues até o final do ano. “Ao todo, os investimentos já passam da ordem de R$ 750 milhões, com quase R$ 500 milhões em novas escolas de alto padrão”, disse o prefeito.

Com 4.139,24 m² de área construída e acessibilidade total, a escola conta com ambientes alternativos, biblioteca, sala de leitura, parque infantil, sala de recurso multifuncional, piscina com vestiário, quadra poliesportiva, sistema se captação de energia solar, reutilização de água pluvial, sanitários PCD e brinquedoteca.

Ao comentar o volume de investimentos na Educação, o prefeito destacou que Salvador teve o 4º maior crescimento no índice de crianças alfabetizadas na idade correta entre as capitais brasileiras, segundo dados divulgados recentemente pelo Ministério da Educação (MEC).

“Crescemos de 36% para 50% e vamos trabalhar para chegar a 80%. E os números do Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] desse ano devem apontar um crescimento de Salvador, tendo em vista que as nossas avaliações internas já sinalizam nesse sentido”, afirmou Bruno Reis.

O gestor municipal ressaltou a estratégia adotada na construção de unidades de ensino com alto padrão. “Temos investido em escolas com essa qualidade para que as crianças se sintam até melhor do que em suas próprias casas. Uma escola com alto padrão é uma motivação para a criança vir estudar e aprender. Para a gente realizar os nossos sonhos, não há outro caminho que não seja através da educação”, falou.