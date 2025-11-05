RECONHECIMENTO

Escola municipal de Lauro de Freitas é premiada em concurso nacional

Escola Enock Amaral foi a única instituição da região Nordeste a ser contemplada com o Prêmio Escolas Baseadas na Natureza

Maysa Polcri

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:02

Escola de Lauro de Freitas é reconhecida em premiação Crédito: Tiago Pacheco/Divulgação

A Escola Municipal Enock Amaral, de Lauro de Freitas, foi a única instituição da região Nordeste a ser contemplada com o Prêmio Escolas Baseadas na Natureza, promovido pelo Instituto Motiva, em parceria com os institutos Alana e Crescer.

O reconhecimento nacional garante R$ 100 mil reais em investimentos para a requalificação da área externa da escola, criação de espaços de convivência e práticas sustentáveis, como horta e áreas de brincar ao ar livre.

A unidade de ensino foi selecionada entre centenas de instituições de todo o país com o projeto “Entre Raízes e Rios: Reconectando as Infâncias e os Territórios”, que propõe transformar o espaço escolar em um ambiente naturalizado e interativo, incentivando o brincar, o contato com o território e o desenvolvimento integral das crianças.

A secretária de Educação, Tamires Andrade, celebrou o feito e destacou o caráter transformador do projeto para a educação pública de Lauro de Freitas. “Essa conquista representa o quanto a nossa rede está comprometida com uma educação inovadora e humanizada. O Projeto da Escola Enock Amaral é uma inspiração para todos nós, porque traz a natureza para o centro do aprendizado e valoriza o protagonismo das crianças”, disse a gestora da pasta.

Vânia Pessoa, coordenadora pedagógica e uma das autoras do projeto, destacou o caráter transformador da iniciativa. “A bonificação será destinada à requalificação da área externa, criando um espaço de convivência. As crianças desenharam seus sonhos, os professores contribuíram com ideias e os arquitetos vieram até aqui para desenvolver o projeto junto conosco”, disse Vânia.

Na Enock Amaral, a equipe pedagógica fez um diagnóstico da realidade das crianças, que hoje estão emparedadas, sem acesso à rua e ao brincar livre. Nesse sentido a escrita do projeto se deu com essa realidade e logrou êxito entre as inúmeras propostas apresentadas. A intenção é devolver as condições de liberdade e a alegria de estar ao ar livre.