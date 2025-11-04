LEMBRA DELE?

Após suspensão por doping, ex-Vitória segue quebrando recordes na Série B

Atacante baiano participou de 31,1% dos gols do Avaí na competição

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:49

O atacante baiano Cléber já marcou 11 gols com a camisa do Avaí na Série B Crédito: Divulgação/Léo Piva

O atacante soteropolitano Cléber segue quebrando recordes com a camisa do Avaí. Já tendo passado pelo Vitória em 2018, o jogador foi contratado no início da temporada para ser o homem-gol do clube catarinense e não decepcionou. Na temporada já são 11 gols e sete assistências.

Na vitória de 2x1 sobre o Athletic, no último sábado (1), na Ressacada, Cléber chegou ao seu décimo gol na Série B, alcançando mais uma marca importante pelo clube catarinense. Somada as quatro assistências, o atacante participou de 31,1% dos gols do Avaí na competição, ou seja, quase 1/3.

Além disso, o atacante entrou na seleta lista de atletas que marcaram dez ou mais gols pelo Avaí na competição juntamente com nomes históricos do clube como Marquinhos Santos e Evando.

“É motivo de muito orgulho saber que consegui entrar numa lista com nomes tão importantes da história do Avaí. Eu já falei algumas vezes sobre a gratidão que tenho pelo clube por ter me aberto as portas depois de um período difícil na minha carreira. Quero ampliar ainda mais esses números para ajudar meus companheiros nessa reta final”, analisou o jogador.

Com mais três jogos pela frente, Cléber poderá igualar ou ultrapassar Rômulo e Renato, que marcaram 12 vezes numa mesma edição de Série B e são os maiores goleadores do Leão na competição.

“O objetivo é sair de campo com os três pontos para ajudar o Avaí nessa caminhada, mas sempre buscando fazer o gol. Atacante vive de gols e graças a Deus, depois de um começo um pouco instável, até mesmo pela minha falta de ritmo de jogo, consegui ter uma sequência importante”, finalizou.