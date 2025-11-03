CAMINHO DEFINIDO

Saiba quem serão os adversários de Bahia e Vitória na estreia do Baianão

Competição estadual tem seus confrontos definidos e começa no dia 10 de janeiro

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 20:06

Bola oficial do Campeonato Baiano Crédito: Reprodução

Foram divulgados na noite desta segunda-feira (3) o regulamento, a tabela básica e o plano de ação do Baianão 2026. A competição será iniciada em 10 de janeiro e o campeão será conhecido em 7 ou 8 de março. O Bahia encara o Jequié na primeira rodada, enquanto o Vitória terá o Atlético de Alagoinhas como adversário. O Ba-Vi acontece na 5ª rodada, em 24 ou 25 de janeiro.

A fórmula de disputa será a mesma da edição 2025, mas com duas novidades. A semifinal e a final serão disputadas em jogos únicos, para atender à determinação da CBF, que concedeu apenas 11 datas para as disputas dos estaduais no próximo ano. Com isso, os dez participantes (Atlético, Bahia, Barcelona, Bahia de Feira, Galícia, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória) irão compor o Grupo de número um na primeira fase.

Eles se enfrentarão no sistema apenas de ida com pontos corridos para definição dos classificados. Os quatro primeiros colocados avançarão para a semifinal e os dois últimos serão rebaixados para a Série B de 2027. Na semifinal, os quatro classificados formarão dois novos grupos, de números 2 (1º x 4º) e 3 (2º x 3º). Em casos de empates, as vagas na decisão serão decididas nos pênaltis.

Os dois vencedores farão a final, que será disputada na casa do melhor colocado na classificação geral. Assim como na fase anterior, em caso de empate nos 90 minutos, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis.

Adversários do Bahia no Baianão 26

Bahia x Jequié

Bahia de Feira x Bahia

Bahia x Galícia

Bahia x Barcelona de Ilhéus

Vitória x Bahia

Bahia x Porto

Juazeirense x Bahia

Bahia x Jacuipense

Atlético de Alagoinhas x Bahia

Adversários do Vitória no Baianão 26