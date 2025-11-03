MENOS JOGOS

Campeonato Baiano terá novo formato para 2026; entenda todas as mudanças

Competição foi reduzida a 11 datas, como determinado pela CBF no calendário nacional do futebol brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:09

Troféu do Campeonato Baiano Crédito: Pietro Carpi/FBF

O Campeonato Baiano de 2026 foi apresentado nesta segunda-feira (3) com mudanças na fórmula de disputa. As novidades foram apresentadas durante reunião do Conselho Técnico, na sede da Federação Bahiana de Futebol (FBF). A diretoria da entidade e os representantes dos dez clubes participantes definiram as mudanças no regulamento da competição. A principal delas diz respeito ao tamanho do campeonato, reduzido a 11 datas, como determinado pela CBF no calendário nacional do futebol brasileiro.

Com a redução, os clubes, por unanimidade, optaram pela fórmula apresentada pela FBF. Os dez participantes (Atlético, Bahia, Barcelona, Bahia de Feira, Galícia, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória) irão compor um grupo único na primeira fase. Todos se enfrentam em partidas apenas de ida com pontos corridos para definição dos classificados. Os quatro primeiros avançam para a semifinal e os dois últimos serão rebaixados para a Série B de 2027.

Na semifinal, os quatro classificados formarão dois novos grupos, de números 2 (1º x 4º) e 3 (2º x 3º). Os confrontos serão disputados no sistema apenas de ida, com mandos de campo dos dois melhores colocados na classificação geral. Em casos de empates nos jogos únicos, as vagas na decisão serão decididas nos pênaltis.

Os dois vencedores farão a final do Baianão em jogo único, que valerá o título e será disputado na casa do melhor colocado na classificação geral. Assim como na fase anterior, em caso de empate nos 90 minutos, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis.

Devido à necessidade de se realizar as semifinais e a final em jogos únicos, a FBF propôs e os clubes aprovaram, por unanimidade, que as rendas dessas partidas sejam divididas, após dedução de todos os custos operacionais, entre os dois clubes de cada duelo. O campeonato será iniciado em 10 de janeiro e finalizado em 7 ou 8 de março. A 1ª fase terá nove rodadas. As 2ª e 3ª fases terão uma rodada cada.

Vagas em competições

As três vagas na Copa do Brasil 2027 serão reservadas para o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado do Baianão. A quarta vaga será direcionada à Copa Governador ou outra competição estadual a ser disputada ainda em 2026. Caso essa competição não ocorra, a vaga será destinada ao quarto colocado do Baianão.

Já as três vagas no Brasileirão Série D 2027 serão destinadas para as equipes melhores colocadas no Baianão, desde que não sejam integrantes de outras séries do campeonato nacional. Na Copa do Nordeste, duas vagas vão para campeão e o vice-campeão baiano, enquanto uma terceira equipe será escolhida via Ranking Nacional de Clubes 2026 da CBF. Segundo determinação da CBF, os clubes participantes das Copas Libertadores e Sul-Americana não poderão disputar a Copa do Nordeste.

Para os estádios utilizados na competição, será exigida capacidade mínima de 1.900 torcedores sentados para os jogos da 1ª fase e da semifinal. Para a final, será exigida capacidade mínima de quatro mil torcedores sentados. Durante a reunião, ainda foi criada uma comissão, formada pela FBF e cinco clubes (Bahia, Vitória, Jacuipense, Juazeirense e Porto), para colaborar na busca por bons gramados. O grupo fará avaliações, sugestões e cobranças aos responsáveis pelos estádios para que o campeonato tenha gramados e boas condições para a prática do futebol, com segurança para os atletas.