EVENTO INÉDITO

Itaparica terá sua primeira meia maratona em novembro; inscrições estão abertas

Moradores de Itaparica e regiões do entorno têm direito a 20% de desconto no ato da inscrição

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:42

Meia Maratona de Itaparica Crédito: Divulgação

Pela primeira vez, a Ilha de Itaparica vai sediar uma meia maratona oficial. Marcada para o dia 15 de novembro, a corrida conta com um percurso de 21 quilômetros que atravessará praias, centros históricos e pontos culturais da ilha. São esperadas cerca de mil pessoas para o evento, que terá três categorias de participação: público geral, pessoas com deficiência (PCD) e idosos. Se inscreva aqui.

As inscrições já estão abertas para atletas profissionais, amadores e membros da comunidade local. Moradores de Itaparica e regiões do entorno têm direito a 20% de desconto no ato da inscrição. O kit atleta inclui camisa, número de peito e brindes de parceiros, e todos os participantes receberão medalhas, além de troféus por categoria de idade.

A estrutura da Meia Maratona de Itaparica contará com pórticos de largada e chegada, áreas de apoio, tendas, palco de premiação, sistema de cronometragem e chips eletrônicos para os atletas.

Comprometida com a responsabilidade ambiental, a organização implementará ações voltadas à redução do impacto ecológico, como o uso consciente de materiais, gestão de resíduos, incentivo à mobilidade sustentável e parcerias com fornecedores locais que adotam práticas ecológicas. A competição também tem a proposta de oferecer uma experiência esportiva e social inclusiva, incentivando a participação de pessoas com deficiência e de atletas de baixa renda, além de moradores da própria ilha.