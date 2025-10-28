Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gol mais rápido da história do Brasileirão foi feito por jogador do Vitória; relembre

Final de semana da Série A contou com os dois gols mais rápidos desta atual edição, mas liderança continua com ex-atacante do Leão da Barra

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:47

Dinei marcou 6 gols em Ba-Vis neste século
Dinei marcou o gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro Crédito: Felipe Oliveira

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro contou com uma estatística inusitada no último final de semana ao registrar os dois gols mais rápidos desta atual edição e que entraram na lista dos gols que saíram mais cedo nas partidas da Série A na era dos pontos corridos, desde 2003. No entanto, a liderança do ranking continua com um ex-jogador do Vitória.

No sábado (25), o volante equatoriano Alan Franco fez o gol da vitória do Atlético-MG sobre o Ceará, na Arena MRV, aos 21 segundos de jogo. No domingo (26), o atacante argentino Joaquín Correa, do Botafogo, abriu o placar no empate contra o Santos por 2x2, no Nilton Santos, logo aos 22 segundos.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols  por Divulgação
Índio marcou 8 gols  por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols  por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols  por Felipe Oliveira
 Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols  por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols  por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols  por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols  por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols  por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols  por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols  por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols  por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols  por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols  por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols  por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols  por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols  por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols  por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols  por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols  por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
1 de 54
Nonato marcou 10 gols  por Divulgação

Na era dos pontos corridos, o recorde é o do ex-atacante Dinei, que marcou um gol para o Vitória no jogo contra a Portuguesa, pelo Brasileirão de 2008, aos 8 segundos. Já o segundo mais rápido foi do ex-lateral Ceará, que marcou aos 11 segundos na vitória contra o Criciúma, em 2003, por 3x2.

Ainda no Brasileirão de 2025, outros dois jogadores marcaram gols antes do primeiro minuto de jogo. O primeiro foi do volante Gabriel Menino, do Atlético-MG, no empate contra o Vasco por 1 x 1 em São Januário, na 19ª rodada, aos 38 segundos de jogo. O outro foi o atacante Alesson, do Mirassol, aos 35 segundos, na goleada por 3 x 0 sobre o São Paulo, pela 29ª rodada.

Leia mais

Imagem - Saiba quem são todos os jogadores de Bahia e Vitória que podem não jogar a próxima rodada

Saiba quem são todos os jogadores de Bahia e Vitória que podem não jogar a próxima rodada

Imagem - Rodada termina e dupla Ba-Vi vê objetivos ficarem mais distantes na Série A

Rodada termina e dupla Ba-Vi vê objetivos ficarem mais distantes na Série A

Imagem - 'Frustração': Veja o que os jogadores do Vitória falaram após a derrota para o Corinthians

'Frustração': Veja o que os jogadores do Vitória falaram após a derrota para o Corinthians

Gols mais rápidos na história do Brasileirão por pontos corridos (2003-2025):

8 s - Dinei - Vitória 2 x 1 Portuguesa - Canindé, 6/7/08

11 s - Ceará - Coritiba 3 x 2 Criciúma - Heriberto Hulse, 27/7/03

12 s - Cazares - Atlético-MG 5 x 3 Botafogo - Mineirão, 30/6/16

12 s - Robinho - Santos 2 x 2 São Caetano - Anacleto Campanella, 11/10/03

13 s - Wagner - Cruzeiro 3 x 0 Grêmio - Mineirão, 29/10/08

13 s - Galvão - Paraná 3 x 2 Santos - Pinheirão, 21/4/04

15 s - Adriano Magrão - Fluminense 1 x 1 Atlético-MG - Maracanã, 27/10/07

15 s - Lucas Paquetá - Vitória 2 x 2 Flamengo - Barradão, 14/4/2018

15 s - Patric - Avaí 3 x 2 Inter - Beira-Rio, 14/11/10

15 s - Pará (contra) - Coritiba 4 x 0 Grêmio - Couto Pereira, 27/10/13

15 s - Claudinho - Red Bull Bragantino 1 x 1 Flamengo - Maracanã, 15/10/2020

15 s - Raphael Veiga - Palmeiras 2 x 0 Grêmio - Allianz Parque, 7/7/2021

16 s - Wellington Paulista - Cruzeiro 4 x 2 Náutico - Mineirão, 22/8/09

19 s - Lucas Moura - São Paulo 2 x 1 Atlético-MG - Morumbis, 7/9/11

20 s - Vélber - Paysandu 4 x 1 Bahia - Mangueirão, 24/9/03

21 s - Alan Franco - Atlético-MG 1 x 0 Ceará - Arena MRV, 25/10/25

22 s - Joaquín Correa - Botafogo 2 x 2 Santos - Nílton Santos, 26/10/25

Mais recentes

Imagem - Dia do Judô: Veja como está o Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles

Dia do Judô: Veja como está o Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles
Imagem - Saiba quem são todos os jogadores de Bahia e Vitória que podem não jogar a próxima rodada

Saiba quem são todos os jogadores de Bahia e Vitória que podem não jogar a próxima rodada
Imagem - Veja quem são os três brasileiros que concorrem ao prêmio de melhor árbitro do mundo

Veja quem são os três brasileiros que concorrem ao prêmio de melhor árbitro do mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada