8 SEGUNDOS

Gol mais rápido da história do Brasileirão foi feito por jogador do Vitória; relembre

Final de semana da Série A contou com os dois gols mais rápidos desta atual edição, mas liderança continua com ex-atacante do Leão da Barra

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:47

Dinei marcou o gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro Crédito: Felipe Oliveira

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro contou com uma estatística inusitada no último final de semana ao registrar os dois gols mais rápidos desta atual edição e que entraram na lista dos gols que saíram mais cedo nas partidas da Série A na era dos pontos corridos, desde 2003. No entanto, a liderança do ranking continua com um ex-jogador do Vitória.

No sábado (25), o volante equatoriano Alan Franco fez o gol da vitória do Atlético-MG sobre o Ceará, na Arena MRV, aos 21 segundos de jogo. No domingo (26), o atacante argentino Joaquín Correa, do Botafogo, abriu o placar no empate contra o Santos por 2x2, no Nilton Santos, logo aos 22 segundos.

Na era dos pontos corridos, o recorde é o do ex-atacante Dinei, que marcou um gol para o Vitória no jogo contra a Portuguesa, pelo Brasileirão de 2008, aos 8 segundos. Já o segundo mais rápido foi do ex-lateral Ceará, que marcou aos 11 segundos na vitória contra o Criciúma, em 2003, por 3x2.

Ainda no Brasileirão de 2025, outros dois jogadores marcaram gols antes do primeiro minuto de jogo. O primeiro foi do volante Gabriel Menino, do Atlético-MG, no empate contra o Vasco por 1 x 1 em São Januário, na 19ª rodada, aos 38 segundos de jogo. O outro foi o atacante Alesson, do Mirassol, aos 35 segundos, na goleada por 3 x 0 sobre o São Paulo, pela 29ª rodada.

Gols mais rápidos na história do Brasileirão por pontos corridos (2003-2025):

8 s - Dinei - Vitória 2 x 1 Portuguesa - Canindé, 6/7/08

11 s - Ceará - Coritiba 3 x 2 Criciúma - Heriberto Hulse, 27/7/03

12 s - Cazares - Atlético-MG 5 x 3 Botafogo - Mineirão, 30/6/16

12 s - Robinho - Santos 2 x 2 São Caetano - Anacleto Campanella, 11/10/03

13 s - Wagner - Cruzeiro 3 x 0 Grêmio - Mineirão, 29/10/08

13 s - Galvão - Paraná 3 x 2 Santos - Pinheirão, 21/4/04

15 s - Adriano Magrão - Fluminense 1 x 1 Atlético-MG - Maracanã, 27/10/07

15 s - Lucas Paquetá - Vitória 2 x 2 Flamengo - Barradão, 14/4/2018

15 s - Patric - Avaí 3 x 2 Inter - Beira-Rio, 14/11/10

15 s - Pará (contra) - Coritiba 4 x 0 Grêmio - Couto Pereira, 27/10/13

15 s - Claudinho - Red Bull Bragantino 1 x 1 Flamengo - Maracanã, 15/10/2020

15 s - Raphael Veiga - Palmeiras 2 x 0 Grêmio - Allianz Parque, 7/7/2021

16 s - Wellington Paulista - Cruzeiro 4 x 2 Náutico - Mineirão, 22/8/09

19 s - Lucas Moura - São Paulo 2 x 1 Atlético-MG - Morumbis, 7/9/11

20 s - Vélber - Paysandu 4 x 1 Bahia - Mangueirão, 24/9/03

21 s - Alan Franco - Atlético-MG 1 x 0 Ceará - Arena MRV, 25/10/25