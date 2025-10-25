Acesse sua conta
'Frustração': Veja o que os jogadores do Vitória falaram após a derrota para o Corinthians

Rubro-negro empatava até os 42 minutos do segundo tempo, quando Charles marcou para o clube paulista

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 21:07

Jogadores do Vitória lamentaram a derrota diante do Corinthians
Jogadores do Vitória lamentaram a derrota diante do Corinthians Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória tentou, sofreu, ficou perto de conseguir, mas saiu do gramado do Barradão novamente derrotado após um gol sofrido nos minutos finais para o Corinthians. A partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com um equilíbrio entre os clubes, que alternaram a superioridade em campo. No final, Charles foi o responsável por marcar o único gol do confronto e por dar fim a uma sequência positiva da equipe rubro-negra.

Após o fim do confronto, o capitão Lucas Halter lamentou o resultado dentro de casa, mas voltou a pontuar sobre a melhora do elenco na competição. "A gente fez um bom jogo. A equipe do Corinthians é muito qualificada, assim como a nossa também. Tivemos oportunidades, criamos bastante também, mas o futebol é eficiência. Não tem nada entregue, o discurso é esse. Sabemos do nosso potencial e que temos totais condições de sair dessa zona de rebaixamento", disse.

"Acho que é nítido a nossa evolução e a nossa entrega durante os jogos. A torcida sempre nos apoiou, todo mundo vê, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar agora para analisar onde erramos para no próximo jogo voltar melhor e sair com os três pontos", complementou.

Já o atacante Renato Kayzer não escondeu a decepção com mais um revés da equipe. "O sentimento hoje foi de frustração. A gente fez uma boa partida. Infelizmente, o resultado não veio, mas não tem nada perdido ainda. A gente mostrou que temos força fora de casa também, temos que trabalhar bem durante a semana, porque o final de semana que vem é uma final", deu o recado.

O centroavante do Leão revelou que saiu de campo chateado com o próprio rendimento e voltou a lamentar uma nova derrota por um gol sofrido nos minutos finais, cenário que vem se repetindo com o Vitória no Campeonato Brasileiro. "Não fiz uma boa partida hoje. A gente teve a oportunidade de ter feito mais de um gol, mas esses detalhezinhos que a gente vem pecando é coisa do futebol. Se a gente empata o jogo, sairíamos da zona. A gente vem pecando desde o começo do campeonato, mas agora é olhar para a frente", continuou.

Com o resultado, o Vitória continua com 31 pontos e aguarda o jogo do Santos para saber qual será a distância para sair da zona de rebaixamento, Agora, o time de Jair Ventura vai ter uma semana de descanso e treino antes de voltar a campo para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão. A partida, válida pela 31ª rodada da Série A, ocorre no próximo sábado (1), a partir das 16h.

Mais uma vez entrando no segundo tempo, o volante Dudu analisou positivamente o desempenho do Leão diante do Corinthians, mas já projetou a próxima rodada. O jogador também desconversou sobre a possibilidade de voltar a ter sequência como titular. "Tivemos poucos erros, mas vamos trabalhar a semana toda para pegar o Cruzeiro e fazer uma boa partida. Estou pronto sempre, seja saindo do banco ou começando de titular, mas deixo isso para o treinador", falou.

Para o duelo em Belo Horizonte, o técnico Jair Ventura já sabe que não poderá contar com três jogadores. O zagueiro Lucas Halter, o volante Ronald e o goleiro Lucas Arcanjo receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão contra o Cruzeiro. O goleiro, inclusive, saiu ainda no primeiro tempo para a entrada de Thiago Couto, que fez sua estreia com a camisa rubro-negra.

O estreante do dia celebrou a primeira partida pelo Vitória e afirmou que está preparado para ser titular diante do Cruzeiro. "Foi um momento importante, fiquei feliz de ter recebido essa oportunidade. Só faltou mesmo sair com a vitória, mas individualmente eu fiquei feliz pelo meu desempenho. Eu me sinto preparado. Vim trabalhando bastante para esse momento. Infelizmente, aconteceu a lesão do Lucas, mas eu me sinto preparado e espero ajudar o time para a gente se livrar de vez dessa situação", comentou Thiago Couto.

