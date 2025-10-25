NÃO DEU

Em jogo equilibrado, Vitória sofre gol nos minutos finais e perde para o Corinthians

Charles foi o responsável por marcar o único gol do confronto

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 18:04

Vitória enfrentou o Corinthians no Barradão, pela 30ª rodada da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória tentou, sofreu, ficou perto de conseguir, mas saiu do gramado do Barradão novamente derrotado após um gol sofrido nos minutos finais para o Corinthians. A partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com um equilíbrio entre os clubes, que alternaram a superioridade em campo. No final, Charles foi o responsável por marcar o único gol do confronto e por dar fim a uma sequência positiva da equipe rubro-negra.

Antes do Leão entrar em campo, o torcedor rubro-negro viu a mesma estrutura com cinco defensores ser mantida pelo técnico Jair Ventura. No entanto, o clube baiano contou com dois desfalques na equipe titular em relação com confronto histórico contra o Santos. Na ala direita, o jovem Paulo Roberto assumiu a função, enquanto Willian Oliveira formou dupla de volantes com Ronald, já que Gabriel Baralhas está lesionado.

Com o resultado, o Vitória continua com 31 pontos e aguarda o jogo do Santos para saber qual será a distância para sair da zona de rebaixamento, Agora, o time de Jair Ventura vai ter uma semana de descanso e treino antes de voltar a campo para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão. A partida, válida pela 31ª rodada da Série A, ocorre no próximo sábado (1), a partir das 16h.

O JOGO

O Leão entrou em campo buscando chegar a sua terceira vitória seguida na competição. Embalados pela chance de sair da zona de rebaixamento, a torcida rubro-negra aumentou a voz nas arquibancadas para atuar como um verdadeiro 12º jogador. Era vibração quando ganhava bola, quando o time finalizava e até quando os laterais "metiam o bico" para longe.

Dentro desse contexto, o jogo não precisou de muito tempo para que as estratégias das duas equipes ficassem claras para os presentes no Barradão. Com mais controle da posse de bola, o Corinthians adotou uma postura de explorar o espaço entre as linhas da equipe mandante, principalmente com o trio de ataque forçando um erro dos zagueiros do Leão.

Em contrapartida, os comandados de Jair Ventura apostaram em uma postura reativa diante do Corinthians, assim como o time já mostrava contra outros oponentes. Com a bola, os rubro-negros tentavam chegar ao último terço do campo com a menor quantidade de passes. Seja com lançamentos ou com passes rápidos, o Vitória tentou forçar uma brecha na defesa adversária. E quando não dava certo, uma multidão vestida de vermelho e preto lamentava.

Quando a torcida estava animada pela melhora do time em campo, Lucas Arcanjo sentiu e foi substituído por Thiago Couto, que teve seu nome entoado pelo Barradão em sinal de incentivo. Foi o goleiro reserva, inclusive, o principal responsável por manter o placar zerado no primeiro tempo. Na faixa dos 40 minutos, o camisa 12 fez uma defesa importante na pequena área. Yuri Alberto também teve grande chance de marcar, mas estava impedido.

Quando os times voltaram ao campo, Metheuzinho e Dudu foram os escolhidos por Jair Ventura para tentar mudar o cenário da partida. Na primeira etapa, o Vitória conseguiu criar mais chances, mas viu o clube visitante ter as melhores oportunidades de abrir o placar. Assim como acabou os primeiros 45 minutos, o início do segundo tempo iniciou com o Corinthians em cima do Leão, principalmente aproveitando erros de encaixe da marcação rubro-negra.

Sentindo que o time ensaiava novamente uma melhora dentro de campo, o Barradão explodiu pedindo por um gol. A energia das arquibancadas era traduzida dentro de campo, com os desarmes de Dudu, os cruzamentos de Erick -- que agora atuava como ala pela direita --, e pelos esforços do trio de zaga em cortar os passes dos paulistas.

As modificações foram justamente o que o Vitória precisava, já que Dudu trouxe mais solidez defensiva para o meio de campo do Leão, além de contribuir ofensivamente com passes verticais para surpreender o adversário. De mesmo modo, Matheuzinho melhorou a circulação de bola pelo centro do campo, onde os donos da casa pouco exploraram.

Se o jogo era equilibrado, a bola parada resolveu o placar final. Aos 42 minutos do segundo tempo, o Corinthians levou a melhor após cobrança de escanteio, onde Charles aproveitou a sobra de Thiago Couto e abriu o placar, definindo o confronto. Nos minutos finais, o Leão até tentou empatar no "abafa", mas não foi o suficiente para somar pontos no Barradão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0 x 1 Corinthians – 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo (Thiago Couto); Paulo Roberto (Matheuzinho), Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira, Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra (Dudu) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.



Corinthians: Felipe Longo; José Martínez, João Pedro, Raniele, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André Carillo (Charles), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Gui Negão); Memphis Depay (Angileri) e Yuri Alberto (André Ramalho). Técnico: Dorival Júnior.

Local: Barradão, em Salvador;

Gol: Charles, aos 42 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: José Martínez, Raniele, Garro, Breno Bidon (Corinthians); Ronald, Lucas Halter, Camutanga, Matheuzinho (Vitória);

Cartão vermelho: Breno Bidon (Corinthians);

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO);