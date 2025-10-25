LEÃO EMBALADO

Vitória enfrenta Corinthians para aumentar sequência positiva e sair da zona de rebaixamento

Confronto contra a equipe paulista ocorre neste sábado (25), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 05:40

Lucas Halter destacou a força da torcida no momento de retomada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Para escapar do rebaixamento, o primeiro objetivo do Vitória é deixar a zona que abriga os quatro últimos colocados do campeonato. A meta estava distante, mas agora se tornou uma possibilidade real para o clube rubro-negro. Ainda assim, a missão é desafiadora: o Leão vai precisar pontuar contra o Corinthians neste sábado (25) e ligar o secador contra os times que estão próximos da zona para enfim sair do Z-4. A partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, se inicia às 16h no gramado do Barradão.

Um empate já basta para superar o Santos e deixar a degola, mas o resultado necessitaria de uma derrota do Peixe contra o Botafogo. Uma vitória do Leão diante do Alvinegro deixaria o clube baiano com 34 pontos, ultrapassando Santos e Atlético-MG na tabela de classificação. Neste cenário, para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, o torcedor rubro-negro também pode torcer por um tropeço do Galo. Um empate do clube mineiro ultrapassaria o Leão pelo saldo de gols superior. Portanto, só uma derrota interessa ao time baiano.

A última rodada em que o Leão esteve fora da zona de rebaixamento foi a 19ª. Desde então, são dois meses que os torcedores rubro-negros se preocupam com o risco de queda para a segunda divisão. Antes da partida, o capitão Lucas Halter destacou a importância da torcida para o momento de retomada do clube.

“Sabemos da nossa força aqui dentro do Barradão. A torcida nos ajuda muito, é o nosso 12º jogador. O Brasil todo vê a força que tem a torcida do Vitória. O torcedor pode esperar que vai ser mais um jogo que a gente vai entregar o máximo para sair com a vitória e festejar junto com a nação”, disse o zagueiro.

Se existe um lugar propício para o Vitória vencer o Corinthians, esse espaço é o estádio Manoel Barradas. Foi dentro do Barradão que o Leão conquistou seis de seus sete triunfos na atual edição do Campeonato Brasileiro. Com 23 pontos somados dentro de casa, o clube é o 13º melhor mandante da Série A. Do outro lado, a equipe paulista é o 10º melhor visitante da competição, com 14 pontos conquistados em 15 partidas.

Para o confronto deste final de semana, o técnico Jair Ventura já sabe que não poderá contar com o lateral direito Raúl Cáceres, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Claudinho seria a primeira opção para ocupar a função na ala direita, mas a presença do jogador em campo ainda é dúvida. Lateral da base, Paulo Roberto pode aparecer novamente no time titular caso o camisa 2 não esteja apto para o confronto.

Em contrapartida, o comandante rubro-negro ganha quatro reforços em relação ao último jogo. O zagueiro Camutanga e os atacantes Erick e Renato Kayzer cumpriram suspensão na última rodada e estão disponíveis, assim como o volante Dudu, expulso no clássico Ba-Vi. Destes, a tendência é de que apenas o meio-campista não seja escolhido para iniciar o confronto.