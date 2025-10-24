Acesse sua conta
Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto contra a equipe paulista ocorre neste sábado (25), a partir das 16h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:29

Vitória 1x2 Corinthians - 33ª rodada Brasileirão 2024
Último jogo entre Vitória e Corinthians no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Barradão será palco de um confronto decisivo neste sábado (25), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória, em busca de deixar a zona de rebaixamento, recebe o Corinthians, que tenta consolidar reação na tabela. A bola rola às 16h e o duelo promete fortes emoções em Salvador. Confira onde assistir, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Corinthians ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).

Vitória

Em boa fase no Brasileirão, o Rubro-Negro tenta emplacar a terceira vitória consecutiva para ultrapassar o Santos e sair do Z-4. O time de Jair Ventura vem embalado após vencer o próprio Peixe fora de casa, em confronto direto, e chega motivado para jogar diante de sua torcida.

O treinador terá os retornos de Renato Kayzer, Erick, Camutanga e Dudu, que cumpriram suspensão na rodada anterior. A única baixa confirmada é o lateral-direito Raúl Cáceres, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Corinthians

O Timão busca manter o embalo após vencer o Atlético-MG por 1 a 0 na última rodada. A equipe comandada por Dorival Júnior tenta somar pontos fora de casa para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

O técnico, porém, terá desfalques importantes: o goleiro Hugo sofreu uma luxação no ombro e está fora, assim como Matheuzinho e Maycon, suspensos. Vitinho e André seguem no departamento médico. Por outro lado, há expectativa de retorno do zagueiro André Ramalho e do meia Carillo.

