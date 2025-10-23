CALCULADORA NA MÃO

Com boa campanha no returno, saiba o que o Vitória precisa fazer para se manter na Série A

Rubro-negro volta a campo no próximo sábado (25) para enfrentar o Corinthians, no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 05:30

Vitória precisa melhorar aproveitamento para continuar na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Se antes a fé era essencial para o torcedor do Vitória acreditar na permanência em 2025, o resultado histórico diante do Santos colocou os rubro-negros de volta à briga, além de ligar o sinal de alerta em outras equipes da parte de baixo da tabela. Agora, com chances reais de terminar o Campeonato Brasileiro, o Leão precisa ainda melhorar o bom momento no segundo turno da Série A para continuar na primeira divisão.

Atualmente, o Vitória tem 31 pontos somados em 29 jogos disputados e se encontra na 17ª posição na tabela de classificação. Apesar de estar empatado com o Santos em pontuação, o Peixe se encontra a frente por ter maior número de vitórias na competição. Com nove jogos e 27 pontos em disputa, o Leão poderia alcançar 58 pontos caso tivesse 100% de aproveitamento na reta final do Brasileirão, mas a equipe rubro-negra tem apenas 35% de aproveitamento no torneio.

Na temporada passada, 43 pontos foi a nota de corte para continuar na Série A, já que o Athletico-PR foi rebaixado com 42 em 2024. Na atual rodada, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) calcula que a chance de rebaixamento para clubes que terminem com 43 pontos na atual edição é de 22%, enquanto os 45 pontos – marca comumente relacionada à permanência – tem apenas 2% de chance.

Vitória x Santos - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 1 de 6

Se o aproveitamento geral do Vitória se mantiver nos últimos jogos do ano, o clube rubro-negro somaria apenas mais nove pontos, deixando o time com 40 ao fim da competição, o que resultaria em mais um rebaixamento. Segundo a UFMG, essa pontuação possui 84% de probabilidade de cair.

A situação fica um pouco melhor quando se considera apenas a retomada do clube no returno do Campeonato Brasileiro. Com 10 pontos conquistados a partir de quatro vitórias, um empate e cinco derrotas, o Leão é o 11º melhor time do segundo turno da Série A, à frente de times como Ceará, Fortaleza, Santos, Internacional e Atlético-MG, times que também brigam contra a degola.

Apesar de ainda não ter saído da zona de rebaixamento, o treinador do Vitória valorizou o momento de virada do time, que venceu três dos cinco primeiros jogos do novo técnico sob o comando do time na temporada.

"Eu aceitei o desafio. Falavam que estava longe. Quando as coisas começam a acontecer mostra que eu estava certo. Não sei o que vai acontecer, mas a gente está vivo pela permanência. Não olho [a tabela]. Se olhar para a tabela da Série A é loucura. Já é difícil de dormir. A gente tem que sair da zona. Quem vai entrar eu não sei”, disse.

O rendimento no returno equivale a um aproveitamento de 43%, o que renderia 11 pontos aos comandados de Jair Ventura. Com 42 ao final da competição, o clube baiano teria 44% de chance de jogar a segunda divisão em 2026. A probabilidade, inclusive, é a mesma que a UFMG estima para a equipe rubro-negra na atual rodada.

Considerando a margem destacada, o Leão precisaria somar entre 12 a 14 pontos. Para alcançar o objetivo, os rubro-negros precisam aumentar o aproveitamento no segundo turno e terminar os últimos nove confrontos com uma margem entre 44% e 51%.