'Merecemos sair com os três pontos', declara Lucas Halter após Vitória superar Santos

Matheuzinho cobrou o pênalti que igualou Vitória e Santos em pontos na Série A

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 00:11

Vitória x Santos - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Tabus foram feitos para serem quebrados. Foi com essa mentalidade que o Vitória viajou à Vila Belmiro e venceu o Santos pela primeira vez na história no estado de São Paulo. A partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi decidida ainda no primeiro tempo, com gol de Matheuzinho. Voltando de suspensão, o capitão Lucas Halter celebrou a atitude da equipe na vitória histórica por 1x0.

"A gente sabia da dificuldade do jogo por todas as circunstâncias que esse jogo gerava. Sabíamos que precisávamos da vitória para a gente continuar vivos na nossa briga. Eu só tenho que parabenizar a nossa equipe por tudo, seja quem entrou ou quem começou jogando. Fomos muito guerreiros hoje e merecemos sair com os três pontos. Agora é descansar, focar, já que sábado tem outra final", iniciou.

O Leão abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas viu a equipe paulista dominar as ações ofensivas durante grande parte do confronto. Um flashback passou na mente de todo torcedor rubro-negro quando a pressão santista foi aumentando e o tempo foi chegando ao fim. Ataque atrás de ataque, a defesa do Leão foi fundamental para afastar as investidas. De acordo com Lucas Halter, a postura do time foi fruto da estratégia montada por Jair Ventura.

"A gente veio com uma proposta de jogo que soubemos utilizar. Sabíamos como a torcida deles ficava insatisfeita quando o jogo está empatado e conseguimos fazer o gol no primeiro tempo. Cumprimos com a proposta do treinador. Cada jogo tem sua proposta de tática, de técnica, de performance, e hoje a gente soube usar muito bem o fator fora de casa. Jogamos do jeito que tínhamos que jogar. Muito feliz pela vitória", finalizou.