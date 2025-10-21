'Merecemos sair com os três pontos', declara Lucas Halter após Vitória superar Santos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
21 de outubro de 2025
Tabus foram feitos para serem quebrados. Foi com essa mentalidade que o Vitória viajou à Vila Belmiro e venceu o Santos pela primeira vez na história no estado de São Paulo. A partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi decidida ainda no primeiro tempo, com gol de Matheuzinho. Voltando de suspensão, o capitão Lucas Halter celebrou a atitude da equipe na vitória histórica por 1x0.
"A gente sabia da dificuldade do jogo por todas as circunstâncias que esse jogo gerava. Sabíamos que precisávamos da vitória para a gente continuar vivos na nossa briga. Eu só tenho que parabenizar a nossa equipe por tudo, seja quem entrou ou quem começou jogando. Fomos muito guerreiros hoje e merecemos sair com os três pontos. Agora é descansar, focar, já que sábado tem outra final", iniciou.
O Leão abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas viu a equipe paulista dominar as ações ofensivas durante grande parte do confronto. Um flashback passou na mente de todo torcedor rubro-negro quando a pressão santista foi aumentando e o tempo foi chegando ao fim. Ataque atrás de ataque, a defesa do Leão foi fundamental para afastar as investidas. De acordo com Lucas Halter, a postura do time foi fruto da estratégia montada por Jair Ventura.
"A gente veio com uma proposta de jogo que soubemos utilizar. Sabíamos como a torcida deles ficava insatisfeita quando o jogo está empatado e conseguimos fazer o gol no primeiro tempo. Cumprimos com a proposta do treinador. Cada jogo tem sua proposta de tática, de técnica, de performance, e hoje a gente soube usar muito bem o fator fora de casa. Jogamos do jeito que tínhamos que jogar. Muito feliz pela vitória", finalizou.
Com o resultado, o Leão soma mais três pontos, chega aos 31 e iguala a equipe paulista, primeiro time fora da zona de rebaixamento, em pontuação. Com a confirmação da virada de chave, os comandados de Jair Ventura terão quatro dias de descanso e treino antes de voltar ao Barradão para enfrentar o Corinthians no próximo sábado (25). A bola rola às 16h.