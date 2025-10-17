Acesse sua conta
Matheuzinho minimiza perda de titularidade e celebra boa fase de companheiros: 'Torcer por eles'

Resultado no clássico motiva o Leão para o confronto contra o Santos na segunda-feira (20)

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14:15

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O status de titular indiscutível de Matheuzinho já não existe mais. No entanto, o camisa 10 do Vitória se mostra satisfeito com a oportunidade de ajudar o time, mesmo com menos minutagem. Na noite desta quinta-feira (16), o Leão superou o Bahia por 2x1 dentro do Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o meia celebrou o resultado dentro de casa, além de tietar os companheiros da mesma posição.

"Eu respeito primeiramente os que estão jogando, com certeza, e vou torcer por eles. O Aitor e o Erick estão num momento bom, eles têm que viver isso mesmo. Eu vou estar sempre tentando ajudar de alguma forma, mesmo se eu jogar ou não. Então, estou muito feliz pela vitória de hoje e graças a Deus conseguimos os três pontos", celebrou.

Ainda de acordo com o jogador rubro-negro, o resultado positivo diante do rival aumenta a motivação da equipe para o restante da competição. "Com certeza, porque esse clássico é diferente, a gente sabe que é um jogo à parte e nos dá essa confiança para a gente sair dessa situação. Agradecer também pela torcida, pelo apoio deles de hoje e dizer que a gente vai lutar até o fim", disse.

A gente não vê muitas coisas de fora, porque clássico é difícil, é sempre decidido em detalhe. Então, a gente sabia que a gente é forte com o apoio da nossa torcida

Matheuzinho

Jogador do Vitória

Agora, o Vitória se prepara para um verdadeiro jogo de seis pontos contra o Santos, 16º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. A partida está marcada para segunda-feira (20), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada. Matheuzinho reforça que o apoio da torcida é fundamental para aumentar a confiança do elenco para o próximo confronto. O jogador também destaca que o grupo está motivado para fugir do rebaixamento, assim como no ano passado.

"Todo mundo está querendo. Ano passado a gente queria muito sair dessa situação e esse ano também a gente está querendo. Vencer o clássico dá essa confiança para a gente. Já temos um jogo fora de casa agora contra o Santos, que é muito difícil, mas saber que a torcida está com a gente dá essa confiança para sair dessa situação", finalizou.

