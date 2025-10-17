ALÍVIO

Jair Ventura destaca importância da vitória no Ba-Vi na luta contra o Z-4: ‘Voltamos à briga’

Leão da Barra venceu o Bahia por 2x1 e se manteve vivo na luta contra o rebaixamento

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 02:14

Jair Ventura comandando o Vitória no Ba-Vi Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória derrotou o Bahia por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), pela 28ª rodada do Brasileirão, e viveu uma noite de festa com sabor de alívio e redenção. Além de encerrar uma série de tabus contra o rival, o triunfo manteve o Leão vivo na briga contra o rebaixamento. Mas quem mais comemorou — e teve grande responsabilidade no resultado — foi a própria torcida colossal, que empurrou o time antes mesmo da bola rolar e transformou o Barradão em um caldeirão.

“Primeiramente, agradecer à nossa torcida — não só hoje, mas também ontem, no treino aberto. A presença deles foi fundamental; ver as crianças rezando mostrou que fé move montanhas, e essa sinergia deu resultado. Depois, com o corredor, nos levaram nos braços até o estádio e fizeram uma grande festa durante o jogo. É um privilégio ter uma torcida tão apaixonada do nosso lado”, destacou o técnico Jair Ventura após a partida.

O treinador também fez questão de exaltar o grupo e o trabalho dos atletas. Há pouco mais de 20 dias no comando do Vitória, Jair ressaltou a forma como foi recebido pelos jogadores e a rapidez com que o elenco assimilou suas ideias.

“Quero agradecer também aos protagonistas do jogo, que são os jogadores. Nós, da comissão técnica, somos apenas uma pequena peça dentro de uma engrenagem gigante que é o Vitória — e as principais peças são eles. Esses atletas nos abraçaram desde o primeiro dia. Ainda não completamos nem um mês de trabalho e, mesmo assim, eles entenderam muito rápido a nossa ideia e abraçaram a causa”, afirmou.

PERÍODO DE SEM JOGOS FOI FUNDAMENTAL

O técnico também destacou a importância do período de treinos durante a Data Fifa, que permitiu à comissão conhecer melhor o elenco, testar variações e preparar a equipe para o clássico. Ele lembrou que o grupo vinha mostrando evolução nas últimas partidas e que o resultado diante do Bahia foi fruto direto desse crescimento.

“Essa pausa foi o sonho de todo treinador. Serviu para ajustar posicionamentos, testar novas opções e entender melhor como utilizar cada jogador. A gente já vinha numa crescente, com boas atuações, e hoje o grupo foi premiado com uma vitória merecida. Esse elenco é muito competitivo e organizado, e isso precisa ser valorizado”, ressaltou.

“Estávamos sob uma pressão enorme, ainda sem vencer um clássico no ano, e a seis pontos de sair da zona. Agora voltamos à briga, que é o mais importante. Como dizem, clássico não se joga, se vence. E hoje estou 100% no Ba-Vi e 100% no Barradão. Se continuarmos assim, vamos alcançar o nosso objetivo”, completou.

FIM DE TABUS INCÔMODOS CONTRA RIVAL QUALIFICADO

A vitória também representou o fim de velhos fantasmas. O Vitória voltou a derrotar o Bahia na Série A após 11 anos e encerrou uma sequência de sete jogos sem triunfo sobre o rival. Para Jair, o resultado teve ainda um sabor pessoal: foi sua primeira vitória contra Rogério Ceni na carreira, após quatro derrotas e um empate.

“Eu nem sabia desse tabu com o Rogério Ceni, mas que bom, menos um. Na próxima, a gente já entra sem isso. O Rogério é um treinador que eu admiro muito — um ídolo por tudo o que conquistou como jogador e um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. É muito difícil enfrentá-lo, ainda mais com ele tendo dois anos de trabalho e eu apenas vinte e poucos dias no comando”, destacou o treinador.

“Ele conhece profundamente o grupo dele, tem uma equipe muito bem treinada, com comportamentos claros, um 3-4-3 bem definido e jogadores de alto nível, inclusive de seleção. Então vencer um adversário desse tamanho e sob esse contexto valoriza ainda mais o que conquistamos hoje”, acrescentou, analisando o time do Bahia.

O QUE ACHOU DA ATUAÇÃO DO TIME

Jair também valorizou a atuação do Vitória, elogiando a maturidade e a segurança da equipe — especialmente no segundo tempo. Para ele, o time soube aproveitar melhor as chances criadas e mostrou evolução tática em relação às rodadas anteriores.

“Foi um jogo muito difícil, mas soubemos fazer uma grande partida. Temos que valorizar a nossa vitória. Tivemos, inclusive, a chance mais clara do jogo com o Dudu — eles não tiveram nenhuma oportunidade tão nítida quanto essa. Depois, quase ampliamos com o Erick, em outro lance perigoso”, relembrou.

“Acho que conseguimos vencer e convencer. Sofremos menos do que no jogo contra o Ceará, quando o adversário criou mais oportunidades. Hoje fomos mais seguros, mais maduros, e isso mostra que estamos evoluindo como equipe”, analisou o técnico rubro-negro.

JOGO DE SEIS PONTOS NA SEQUÊNCIA

Sem muito tempo para descanso, o Vitória já foca suas atenções no próximo compromisso — um confronto direto contra o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos. A partida será disputada na próxima segunda-feira (20), às 21h30, na Vila Belmiro. Com desfalques importantes — Camutanga, Ronald e Dudu, suspensos, além de Kayzer, também fora —, Jair admite a dificuldade do duelo, mas mantém a confiança na força do elenco.

