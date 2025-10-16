BA-VI 504

Embalado pelo Barradão, Vitória derrota o Bahia e volta a vencer um Ba-Vi pela Série A após 11 anos

Leão da Barra venceu por 2x1, com gols de Renato Kayzer e Raúl Cáceres, enquanto Tiago marcou para o Esquadrão.

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 23:41

Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Embalado por quase 28 mil torcedores colossais que lotaram o Barradão, o Vitória venceu o Bahia por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (16), pela 28ª rodada do Brasileirão, e voltou a derrotar o rival na elite nacional após 11 anos. O clássico foi marcado por muito equilíbrio e disputa intensa, como um bom Ba-Vi costuma ser. O Leão levou a melhor com gols de Kayzer e Cáceres, enquanto Tiago descontou para o Tricolor.

O primeiro tempo começou com o Vitória mais ligado e dominante. A equipe abriu o placar com Renato Kayzer, que cobrou com categoria o pênalti cometido por Arias. O Bahia reagiu ainda na etapa inicial e chegou ao empate com Tiago, após bela jogada individual de Acevedo. Mas, na reta final, empurrado pela torcida, o Rubro-Negro retomou a frente com o herói improvável da noite: Raúl Cáceres, que garantiu três pontos fundamentais para o time da casa.

Com o resultado, o Vitória segue na 17ª colocação, agora com 28 pontos, e mantém viva a luta contra o rebaixamento. O próximo desafio será outro confronto direto, desta vez contra o Santos — 16º colocado, com 31 pontos — nesta segunda-feira (20), às 21h30, na Vila Belmiro.

Já o Bahia permanece com 43 pontos, em 6º lugar, seis atrás do Mirassol, atual 4º colocado, que tem um jogo a mais. O Tricolor terá a chance de se reabilitar e seguir firme na briga pelo G-4 neste domingo (19), às 20h30, quando enfrenta o Grêmio na Arena Fonte Nova.

O JOGO

Como era de se esperar em um clássico, a partida no Barradão começou truncada e muito disputada. Mesmo com poucos espaços, o Bahia tentava manter a posse de bola e construir as jogadas com paciência, mas encontrava dificuldades diante da forte marcação adversária. O Vitória, por sua vez, apostava em uma estratégia mais direta nas transições e foi quem levou mais perigo nos minutos iniciais.

Logo aos dois minutos, o Leão recuperou a bola no meio-campo, e Erick encontrou Cáceres em profundidade. O paraguaio bateu forte, obrigando Ronaldo a espalmar. No lance seguinte, após boa jogada pela esquerda, Ramon cruzou e a bola sobrou novamente para Cáceres, que finalizou em cima da defesa tricolor. Aos 11, Aitor recebeu um lançamento preciso de Arcanjo e, mesmo com pouco ângulo, obrigou Ronaldo a fazer grande defesa com a ponta dos dedos.

Após o início sufocante do Leão da Barra, o Esquadrão conseguiu reter mais a posse e passou a mostrar melhor a proposta de Rogério Ceni com a presença de Rezende improvisado na lateral-esquerda. Quando o Bahia se defendia, em um 4-3-3 que alternava para um 4-5-1, o camisa 5 realmente se posicionava como lateral. Mas, com a bola, ele avançava e atuava como volante, enquanto Arias, Gabriel Xavier e David Duarte formavam uma saída de três.

À medida que o jogo se equilibrava, o Vitória voltou a crescer e retomou o controle da partida. Aos 24 minutos, quando esboçava novo abafa, o time rubro-negro foi premiado com um pênalti cometido por Arias. Ramon cortou da esquerda para o meio e cruzou; a bola acabou tocando no cotovelo do colombiano. Na cobrança, Renato Kayzer soltou uma bomba no ângulo, abrindo o placar e encerrando um jejum de dois meses sem marcar.

Depois do gol, a partida ficou truncada e repleta de interrupções. Ainda assim, precisando reagir, o Bahia passou a se lançar com mais intensidade ao ataque e foi recompensado aos 41 minutos. Acevedo iniciou a jogada com grande liberdade pela intermediária, avançou até a entrada da área e tentou o chute — a bola saiu fraca, mas sobrou nos pés de Tiago, o Pivete de Aço, que completou para o fundo das redes e deixou tudo igual no Barradão.

Após alcançar o empate, o Bahia terminou o primeiro tempo melhor que o Vitória e voltou para a etapa final com a mesma postura. O Esquadrão impôs muita dificuldade à saída de bola do Leão e encontrou facilidade para recuperar a posse já no campo de ataque. Faltava, porém, um pouco mais de capricho na tomada de decisão para transformar o domínio em chances claras de gol.

Apesar do bom momento tricolor, foi o Vitória quem criou a primeira grande oportunidade do segundo tempo. Aos sete minutos, Cáceres cruzou para a entrada da área, Dudu dominou com categoria, passou por dois marcadores e saiu cara a cara com Ronaldo — mas desperdiçou de forma inacreditável, chutando em cima do goleiro tricolor. A resposta do Bahia foi imediata: Ademir arrancou pela direita e bateu cruzado, exigindo boa defesa de Arcanjo.

A partir daí, o jogo ficou mais aberto, com as duas equipes buscando o gol. E quem soube aproveitar melhor sua chance foi o Leão. Aos 18 minutos, Ramon cruzou da esquerda, Rezende falhou ao tentar cortar, e a bola sobrou limpa para Cáceres. Sozinho, o lateral dominou e, com tranquilidade, bateu de perna esquerda. A bola ainda desviou levemente no gramado antes de encobrir Ronaldo e morrer no fundo das redes — um gol improvável que incendiou o Barradão.

Depois do gol, o Bahia sentiu o golpe, e o Vitória cresceu no jogo. Logo na sequência, Kayzer recuperou a bola no meio-campo e, aproveitando a desorganização defensiva do rival, quase deixou Dudu cara a cara com Ronaldo, mas o passe saiu um pouco forte e o goleiro conseguiu se antecipar. Aos 22, Matheuzinho chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro; a bola desviou levemente no volante tricolor e passou tirando tinta da trave.

Após alguns minutos de instabilidade, o Bahia voltou a pressionar em busca do empate e quase conseguiu em duas boas oportunidades. Aos 27 minutos, Cauly recebeu na intermediária, passou por dois marcadores e bateu da entrada da área; a bola desviou em Edu e saiu por cima do gol, com muito perigo. Já aos 42, Ruan Pablo avançou pela direita e cruzou forte — a bola desviou em Cáceres e ia entrando lentamente, mas Camutanga apareceu para afastar com um chutão em cima da linha.

Apesar do grande abafa tricolor e dos fantasmas de outros jogos, o Vitória manteve a solidez defensiva e segurou o resultado. Empurrado pelos cantos ensurdecedores da torcida colossal, o Leão da Barra resistiu mesmo após a expulsão de Dudu e conquistou três pontos fundamentais na luta contra o rebaixamento. No Ba-Vi de número 504, o Rubro-Negro voltou a vencer o rival e encerrou uma sequência de sete jogos sem triunfo no clássico.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x1 Bahia – 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald (Dudu) e Ramon; Erick (Osvaldo), Cantalapiedra (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Gabriel Xavier e Rezende (Michel Araújo); Acevedo (Iago), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Cauly); Ademir (Ruan Pablo), Sanabria (Kayky) e Tiago. Técnico: Rogério Ceni.

Local: Barradão, em Salvador

Gol: Renato Kayzer, aos 18 minutos do primeiro tempo, e Raúl Cáceres, aos 18 minutos do segundo tempo (Vitória) / Tiago, aos 41 minutos do primeiro tempo (Bahia)

Cartões amarelos: Renato Kayzer, Camutanga, Ronald, Erick, Baralhas e Dudu (2x) (Vitória) / Ademir e Cauly (Bahia)

Cartão vermelho: Dudu (Vitória)

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA).