A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Universo recompensa quem não desistiu, e alguns signos sentirão isso de forma especial hoje

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:00

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

A energia desta quinta-feira, dia 16 de outubro, traz boas notícias para quem soube esperar o tempo certo das coisas. Hoje, o universo recompensa os esforços de quem enfrentou desafios recentes com paciência e fé. Três signos em especial sentirão a sorte virar a seu favor - e tudo indica que ela veio para ficar.

Touro: Hoje, a sorte chega de forma tranquila, mas poderosa. Situações que pareciam emperradas começam a se resolver naturalmente, abrindo espaço para novas oportunidades. Touro, você finalmente verá resultados concretos dos esforços que manteve mesmo quando ninguém mais acreditava. A vida começa a fluir, e o melhor que você pode fazer é confiar nesse novo ritmo.

Leão: O dia traz uma sensação de reconhecimento e merecimento. Você percebe que todo o empenho, generosidade e coragem que demonstrou recentemente não passaram despercebidos. A sorte chega na forma de admiração, elogios e até novas portas se abrindo no trabalho ou na vida pessoal. Continue sendo fiel a si mesmo, é exatamente isso que atrai o que é seu por direito.

Aquário: A sorte aparece em suas conexões, nas conversas certas e nas pessoas que o universo coloca no seu caminho. Hoje, você entende que nem tudo precisa ser controlado - às vezes, basta permitir que as coisas boas se aproximem. Ao priorizar sua paz e se afastar de relações que drenam sua energia, você cria o ambiente perfeito para o inesperado dar certo.